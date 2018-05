"Immokantoor steekt geen poot uit" BOZE KLANT START RECHTSZAAK, MAAR CENTURY 21 BIJT TERUG TOM VAN DE WEYER

16 mei 2018

02u44 0 Sint-Truiden Een boze klant sleept het Tiense immokantoor Century 21 voor de rechter. "Ik probeer mijn pand in Sint-Truiden al vier maanden te verkopen, maar het kantoor steekt geen poot uit", zucht André Gooris. Century 21 zegt dat het pand niet verkocht mág worden. "Het werd door de vorige eigenaar illegaal verbouwd."

André Gooris uit Aarschot verhuurt in Sint-Truiden al zestien jaar een pand met studio's aan vier gezinnen. Om gezondheidsredenen wil hij het nu verkopen. In januari stapte hij naar immokantoor Century 21 in Tienen. "Na vier maanden heeft het kantoor nog altijd niets gedaan om het te verkopen", zegt Gooris. "Er hangen nog steeds geen borden, nergens staan advertenties, ook niet op Immoweb. Ik word niet eens op de hoogte gehouden. De zaakvoerder krijg ik persoonlijk niet eens te spreken. Op een telefoongesprek in februari na heb ik geen enkele bericht van haar ontvangen." Intussen heeft Gooris wel al 150 euro aan Century 21 betaald om stedenbouwkundige inlichtingen te winnen. "Voor de keuring van de elektriciteit en het energiecertificaat betaalde ik in totaal 300 euro."





Bouwmisdrijven

Katrien Ceuleers, zaakvoerder van Century 21 in Tienen, reageert. "Het gebouw is onverkoopbaar. We hebben ontdekt dat er twee bouwmisdrijven zijn gepleegd. Het pand is illegaal omgebouwd van een eengezinswoning tot vier studio's. Er staat bovendien een garage die er niet mag staan. En in 2004 heeft de gemeente in het pand overbewoning vastgesteld. In 2015 werd het pand ook nog eens ongeschikt verklaard. Sint-Truiden heeft al die jaren wel oogluikend toegestaan dat Gooris de studio's verhuurde." Ceuleers en Gooris waren een lage prijs overeengekomen: 167.000 euro. "Ze vroeg me om het gebouw eerst te regulariseren. Maar ik ben niet verplicht om dat te doen. Stel dat de volgende eigenaar het platgooit, dan was het voor niets."





Het immokantoor houdt echter vol dat het gebouw eerst opnieuw een eengezinswoning moet worden voor het verkocht kan worden. "Wij zetten onze licentie niet op het spel voor een pand dat stedenbouwkundig niet vergund is. Ik heb Gooris dat in februari gezegd. Hij volhardt echter in de boosheid. Zijn eerste brief van 25 april heb ik doorgestuurd naar mijn advocaat."





Het geduld van Gooris is op. "De dagvaarding wordt in de loop van deze week betekend. Over twee weken komt de zaak op de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt", zegt de advocaat van Gooris. "Wij eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden en dat mijn cliënt een schadevergoeding krijgt: 75 procent van de commissie of 4.125 euro."