“Ik wil het taboe rond zelfdoding bij holebi’s doorbreken” “Momenteel heb ik nog geen vriendje, maar die is zeker welkom” Dirk Selis

15 februari 2019

17u52 0 Sint-Truiden De negentienjarige barman Dieter Celis uit Sint-Truiden dingt met elf anderen mee naar de titel van Mister Gay Belgium. Met het thema Zelfdoding bij transgenders en holebi’s dat als een rode draad door zijn verkiezingscampagne loopt, raakt hij een gevoelige snaar.

Dieter komt zo uit een Amerikaanse tienersitcom gelopen. Tijdens de fotosessie, maken we kennis met een vrolijke, blonde jongen zonder zorgen, zo lijkt op het eerste zicht. De obligate sjerp losjes rond de schouders en met een hagelwitte glimlach lacht Dieter spontaan naar de fotograaf. Maar schijn bedriegt. “Ik kom uit een zeer donkere periode” zegt Dieter met een verontschuldigende blik die plots veel ouder overkomt, dan voor een jongen van negentien goed is.

Zij wist het al veel langer, zei ze.

“Ik wist op mijn veertiende al dat meisjes niets voor mij waren. Hoe? Je voelt dat gewoon van binnen. Maar ik heb er tegen niemand iets over gezegd. Ik heb dan toch maar wat geëxperimenteerd met meisjes, en heb enkele relaties gehad. Maar dat maakte het mij enkel nog meer duidelijk: ik was een homo. Niet dat ik het thuis wou vertellen. Mijn broers waar ik samen mee optrok en later mee uitging waren zeer uitgesproken hetero. Daar werden al eens grappen over homo’s gemaakt. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht te zeggen dat ik er ook eentje was. Ze zouden het toch niet begrijpen, dacht ik toen. Maar van binnen ging ik stilletjes dood. Ik voelde mij met de dag meer en meer ellendig. Op een middag, op mijn zeventiende besloot ik er een eind aan te maken. Ik nam alle slaapmedicatie van mij mama die ik maar kon vinden in één keer naar binnen en werd wakker op de operatietafel waar ze mijn maag hadden leeggepompt. Maar nog wou ik niets zeggen. Gek genoeg kreeg ik tijdens de gesprekken met de psychologen achteraf geen handvaten aangereikt om er over te beginnen. Terwijl ik dat stiekem hoopte. Ook in alle foldertjes die ik in mijn handen geduwd kreeg, viel er niets over te lezen. Uiteindelijk heeft mijn schoonzus het uit mij getrokken. Zij wist het al veel langer, zei ze. Schoorvoetend vertelde ik het tegen mijn ouders en mijn broers. ‘Maar jongen toch, had dat toch gezegd, wij vinden dat helemaal niet erg’, was hun reactie. Het was of 1000 ton van mijn schouders viel. Vanaf dat moment kwam er een keerpunt. In mei 2017 kwam ik dan officieel uit de kast in een Facebook-post. En mijn leven veranderde, ik voelde mij goed in mijn vel en voor de eerste keer was ik zeker van mezelf. Ik begon uit te gaan in het homo-milieu van Antwerpen en Brussel en ontmoette er gelijkgezinden. Momenteel heb ik nog geen vriendje, maar die is zeker welkom.”

Missie

Mijn missie met Mister Gay Belgium? Het taboe rond zelfdoding en depressie bij holebi’s en transgenders te doorbreken. Als je met je geaardheid worstelt, weet je vaak niet waar je terechtkunt. Er bestaan veel websites, platformen en hulplijnen waar je info kunt terugvinden over coming-out en depressie, en toch vaak zo onberikbaar. Als finalist bij Mister Gay Belgium wil ik een sterke sensibiliseringscampagne voeren. Zo kan ik mijn steen in de rivier verleggen en anderen helpen in een moment van pure wanhoop”.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be