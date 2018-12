“Ik weet nog niet of ik de Kerstman iets mag vragen” Moeder Evy en vierjarige Cor vieren kerst in krot in centrum van Sint-Truiden Dirk Selis

14 december 2018

13u51 13 Sint-Truiden Evy Roosen (37) woont met haar vierjarig dochtertje Cor in het centrum Sint-Truiden. Maar achter de gevel van haar huisje aan het stadspark van Sint-Truiden schuilt er bittere armoede. Het water druipt er van het plafond, de schimmel staat aan de muren, in de enige leefruimte staat hun bed. Er is geen sanitair. Evy en Cor gaan naar het toilet op een tweedehands ziekenhuisstoel. Er is geen centrale verwarming, geen keuken.

Van het verhaal van Evy en Cor wordt een mens niet bepaald vrolijk. Evy werkt als poetshulp en verdient netto 1200 euro. Na het betalen van de maandelijkse vaste kosten blijft er niet veel meer over. Momenteel wacht ze op een operatie aan haar overbelaste polsen. Ze leeft in onmin met haar ouders, de papa van Cor is uit beeld verdwenen. Haar eerste kindje ligt begraven op het kerkhof van Schuurhoven. Haar huisje is sinds maart onbewoonbaar verklaard door Wonen Vlaanderen en terecht. De woonomstandigheden zijn dan ook schrijnend. Het toilet staat afgekoppeld in de garage. Evy en Cor moeten zich behelpen met een ziekenhuistoiletstoel. Er is geen keuken om eten klaar te maken. Het meest onrustwekkend is wel het elektrocutiegevaar. In de keuken kan nauwelijks eten gemaakt worden. Het zijn niet meteen omstandigheden om een vierjarig meisje in groot te brengen.

Niet fier op Sint-Truiden

Het huis is niet langer meer geaard. Het warme weer kon de situatie nog enigszins verzachten, maar nu koning winter definitief in het land is wordt het onhoudbaar. Haar dochtertje en haar twee honden houden haar voorlopig recht, maar Evy houdt het niet langer meer vol. “Het is genoeg geweest, ik ben ten einde raad. Ik sta sinds mei op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij, en het sociaal verhuurkantoor Land van Loon heeft mij een appartement in Borgloon aangeboden. Maar dan moet ik mijn honden laten inslapen, mijn kind van school verhuizen. Ik ben hier in Sint-Truiden geboren en getogen, mijn kindje ligt hier begraven, waarom kan men mij in mijn eigen stad niet helpen? Neen, ik ben niet zo fier op Sint-Truiden.”

Kerstboompje

Toch staat er een kerstboompje in het armtierig huisje. “Ik weet nog niet of ik iets mag vragen aan de kerstman, maar ik zou toch wel graag een Barbiepop hebben?” zegt Cor met twinkeloogjes.

“Tja, een eerstvolgend huisje dat in Sint-Truiden vrijkomt, dat kan wel nog twee jaren duren. De wachtlijsten zijn wat ze zijn, momenteel tot 1300 wachtenden” zegt directeur Georges Feucht van de Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden.” Ondertussen wordt er in het Truiens schepencollege fiks verder geruzied of men komende legislatuur extra sociale woningen zal voorzien en wie de nieuwe voorzitter van de Bouwmaatschappij mag worden.