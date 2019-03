“Ik was slachtoffer van de Perenboycot”: Truiense fruithandelaar riskeert tot vijf jaar voor cel voor tankkaartfraude van 118.000 euro Dirk Selis

13 maart 2019

16u33 0 Sint-Truiden Zes Litouwse mannen riskeren effectieve gevangenisstraffen tussen dertig maanden en vijf jaar voor een grootschalige tankkaartfraude ten belope van zo’n 118.000 euro. Een fruithandelaar uit Sint-Truiden die in financiële problemen kwam door de Ruslandboycot zou de leider van de bende zijn.

De Truiense fruithandelaar die vandaag voor de Tongerse strafrechter verscheen kende bij de start van 2014 zware financiële problemen. Naar eigen zeggen kwam dat door de Ruslandboycot, waardoor hij twee vrachtwagens aan de Russische grens moest laten staan. In die periode kwam hij in contact met een door Interpol geseinde Litouwse beroepscrimineel. Hij zou de Truienaar wel helpen om zijn financiële put te dempen. Hij zette samen met de Litouwer een netwerk op om via illegaal verkregen tankkaarten brandstof te stelen. Hij kreeg tien cent per liter van de Litouwer. De man hielp hem met zijn administratie en tolkte voor hem. Met bedrijfsgegevens die zij zich online verschaften via de Kruispuntbank vroegen ze zoveel als mogelijk tankkaarten aan bij onder meer Kuwait Petroleum en Lukoil. Wanneer die bedrijven om een bankgarantie vroegen, verstuurde ze vervalste documenten.

26 tankkaarten

Op die manier geraakte ze aan 26 tankkaarten. In de periode tussen 2014 en 2015 gingen de mannen met de tankkaarten en een vrachtwagen met citernes op pad om zoveel mogelijk brandstof te vergaren. Het is een raadsel hoe het kwam dat zij telkens zo grote hoeveelheden konden tanken. Toen de bedrijven de torenhoge facturen zagen binnenkomen kwamen de feiten aan het licht en kwam er een onderzoek in beweging. Ondertussen was de beroepscrimineel al gaan vliegen en zitten de stromannen, althans volgens de verdediging, in de beklaagdenbank van Tongeren.

Rekening

Zij krijgen nu de rekening gepresenteerd door twee van de getroffen bedrijven voor de ontvreemde brandstof. Die bedraagt respectievelijk 48.879 en 54.087 euro. Het openbaar ministerie eist dan nog een gevangenisstraf van 30 maanden tot vijf jaar cel. De rechter spreekt zich uit op 10 april.