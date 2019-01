“Ik ben niet voor de PVDA, maar die petitie teken ik” PVDA start petitie tegen betalende parking NMBS station Dirk Selis

14 januari 2019

09u34 0 Sint-Truiden De NMBS besliste vorige week om de stationsparking voortaan betalend te maken. De pendelaars moesten de maatregel via de media vernemen. De Truiense PVDA voerde vanmorgen actie tegen de maatregel met een petitie. “Wij gaan het debat aan met de NMBS en de stad en vragen dat er voor de pendelaars naar een oplossing wordt gezocht. Wij denken dan ook aan de uitbreiding van de parking achter het station en het verbeteren van de fiets- en businfrastructuur naar het station.” zegt Maxime Pirard (PVDA).

“In Aarschot kost het €7 om als reiziger één dag die parking te gebruiken en €363 voor een jaarabonnement. In Hasselt maakt zo’n abonnement je zelfs €483 lichter! Onze petitie tegen deze beslissing is al meer dan 1000 keer ondertekend! Het is dus duidelijk dat het probleem erg leeft bij de Truienaar. Wij willen dan ook dat het stadsbestuur en de NMBS reageren op onze eisen. Iets dat zij tot nu hebben weigeren te doen. Wij gaan in ieder geval met de resultaten van de petitie naar de gemeenteraad van januari.” vertelt Maxime Pirard (PVDA).

Fileleed

“Opnieuw wordt de kost voor de gebrekkige infrastructuur aan de gewone burger verrekend. De mensen zien hun koopkracht steeds meer dalen en worden gewoonweg kwaad. Daarbij maakt een gratis parking de trein aantrekkelijker. Mensen die elke dag op de trein stappen gaan vaak met hun auto naar het station. Deze parking betalend maken maakt de trein minder aantrekkelijk, net terwijl de trein één van de sleutels is in de ecologische transitie. Het fileleed zal daarbij alleen maar groter worden wanneer het openbaar vervoer onaantrekkelijker wordt. De files groeien steeds meer, dus wij vinden deze beslissing onbegrijpelijk.” gaat Maxime verder.

Pendelaar Herman Leenders vat de situatie als volgt samen: “Als die parking betalend wordt, rijd ik terug met de auto naar mijn werk in Hasselt. Ik wil wel een inspanning doen voor het milieu, maar dan moet de overheid ook van goede wil zijn.”