"Hopelijk bevestigen we nu tegen Vlijtingen" JEFFREY STAS - ZEPPEREN-BRUSTEM 05 september 2018

02u28 0 Sint-Truiden De burenstrijd tussen HIH Hoepertingen en Zepperen-Brustem werd verdiend gewonnen (2-3) door de jongens van coach Luc Reumers. Centrale middenvelder Jeffrey Stas (25) aan zijn derde seizoen bezig bij het team van voorzitter Jacky Kiggen toonde zijn klasse.

Voetbal

eerste provinciale

"De duels tegen Hoepertingen zijn altijd op het scherp van de snee," opende de Hasseltse schilder. "Bikkelen hoort erbij in derby's en de overwinning was zeker dik verdiend, omdat we in de eerste helft ook de beste kansen kregen. Toch moesten we de kleedkamer opzoeken met een evenwichtige stand. Na de pauze werden wij de betere ploeg en konden de drie punten grijpen. Een belangrijke zege, want de eerste matchen zijn altijd aartsmoeilijk. We hebben gezonde ambities en gaan steeds uit van eigen kracht."





"Door het uitvallen van Pieter Lormans werd John Agbo binnengehaald en die toonde meteen zijn waarde voor het team. Hopelijk kunnen we nu bevestigen thuis tegen Vlijtingen." (GGT)