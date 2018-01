"Hier heb ik lang op moeten wachten" KENNY STEPPE (STVV) OOK IN GENK ONDER DE LAT FILIP KEVERS

25 januari 2018

02u26 0 Sint-Truiden Een half jaar moest doelman Kenny Steppe (29) vechten voor een plaats in de basis bij STVV. Dinsdag tegen KV Mechelen stond hij eindelijk onder de lat. Hij deed het voortreffelijk, hield de nul en pakte met zijn team de drie punten. "Dit smaakt naar meer", geeft de geboren Antwerpenaar toe.

Een dip in de vormcurve van Lucas Pirard komt zijn concurrent Kenny Steppe goed uit. Tegen KV Mechelen pakte hij zijn eerste basisplaats. Zonder ongelukken staat hij zaterdag ook in de derby tegen Genk onder de lat. "Ik kijk er naar uit. Dat soort derby is altijd speciaal. Ik maakte het eerder al mee met Zulte Waregem in Kortrijk en met Heerenveen in Groningen. Het zijn die matchen waar je het als speler voor doet. Na de overwinning tegen KV Mechelen zullen we trouwens op scherp staan. Met het vertrouwen dat we opdeden gaan we er alleszins alles aan doen om Genk een hak te zetten."





STVV haalde Kenny Steppe als eerste doelman omdat ze er van uit gingen dat Pirard andere oorden zou opzoeken. Niet dus. En dus verzeilde Steppe naar de bank. "Daar kwam nog bij dat ik zeer laat gehaald werd en daardoor het grootste deel van de voorbereiding miste", doet de doelman zijn verhaal. "Bovendien moet ik toegeven dat Lucas het zeer goed deed. De keuze voor hem was dus logisch. Ik heb hem trouwens altijd gesteund en ben in stilte blijven werken. Ik dank ook keeperstrainer Jos Beckx die op mij bleef inspreken. Je weet als voetballer dat je altijd die kans krijgt. Nu het zover is, hoop ik dat Lucas ook mij zal steunen."





Steppe is echter niet van plan zijn plaats snel af te staan. Hij genoot dinsdagavond van het feestje op Stayen. "Iedereen hunkerde al zo lang naar die overwinning die alsmaar werd uitgesteld", geeft hij toe. "Dat die overwinning nu net samenvalt met mijn eerste stek, maakt het allemaal nog wat leuker. Het feit dat ik de nul kon houden, is bovendien goed voor het vertrouwen. Goed, ik had niet veel werk op te knappen. Maar dat maakte het juist zo link. Jos Beckx had me daar ook voor verwittigd. En dus stond ik er die enkele keren dat ik er moest staan", besluit Steppe.