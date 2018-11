“Het vet moet van de soep” N-VA geeft niet mis te verstane wake-up call aan Limburg.net Dirk Selis

27 november 2018

16u10 7 Sint-Truiden De Truiense N-VA herhaalde gisteren in de gemeenteraad haar plannen om desgevallend uit de afvalintercommunale Limburg.net te stappen. Wie eerder dacht aan politiek spierballengerol is mis. De N-Va’ers gaan wel degelijk onderzoeken of en hoe een uitstap mogelijk is. En opvallend, met medeweten van de Limburgse partijtop.

“De factuur voor het ophalen van afval in Sint-Truiden kan een derde goedkoper als we het zelf doen in plaats van het over te laten aan afvalintercommunale Limburg.net”, zei Jelle Engelbosch van N-VA, nog net voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 “En dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners.” Vanaf januari 2019 zetelt Jelle Engelbosch (N-VA) in het schepencollege en zal hij een uitstap verder onderzoeken.

Besparing van 1 miljoen euro

Sint-Truiden heeft zeer lang het afval in de stad zelf opgehaald, tot in 2014. Daarna is dat uitbesteed aan Limburg.net. Toen is de factuur voor de belastingbetaler ook verdubbeld. De N-VA heeft nu uitgeteld wat het zou kosten als de stad zelf het afval zou ophalen en verwerken. Zo zou de stad maar liefst 1 miljoen euro per jaar besparen, dat is een derde van de totale factuur. Als ze er uitstappen, krijgen ze daarenboven hun aandeel van 1,1 miljoen euro terug. Dat is vandaag 2 miljoen euro waard. Een financiële injectie die de lege schatkist van Sint-Truiden wel zou kunnen gebruiken.

Slecht huwelijk

Kris Somers, directeur financiën van afvalintercommunale Limburg.net, neemt akte van deze gang van zaken. “Kijk, het is zoals in elk huwelijk. Als het niet meer botert, moeten we nagaan wat er fout loopt en het uitpraten. Het staat Sint-Truiden vrij om uit de intercommunale te treden, maar dan ze zullen voortaan wel zelf instaan voor het ophalen van hun vuilnis. Nu volgende week is er een algemene vergadering gepland, we zullen het daar dan wel horen zeker?”

Afvaltoerisme

Ook huidig schepen voor Milieu Hilde Vautmans (open VLD) is niet meteen tegen het initiatief van de N-VA “Onderzoeken kan nooit geen kwaad. Ik wil wel waarschuwen voor afvaltoerisme. Als onze prijzen op het containerpark lager liggen dan in de rest van de provincie, krijgen we bezoekers van gans Limburg over de vloer. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Vloeken in de kerk?

Opvallend, ook de Limburgse N-VA is op de hoogte. In het verleden stond afstand nemen van de intercommunale in Limburg gelijk aan vloeken in de kerk, maar tijden veranderen. Limburgs N-VA boegbeeld Jos Lantmeeters verduidelijkt: “Dit is een ernstige wake-up-call voor Limburg.net. Het wordt tijd dat zij zich terug op hun kerntaak gaan richten en opnieuw transparant, sober en efficiënt voor de dag komen. Als een Limburgse stad, en niet van de minste, wil onderzoeken om er uit te stappen, dan kan Limburg.net dat niet zomaar onder de mat vegen. Het vet moet van de soep!”

Meer over Limburg

politiek

N-VA

milieuvervuiling

milieu