“Het klimaat is een verdomd goede reden om afwezig te zijn” We zijn nog van plan heel wat donderdagen te gaan betogen. Dirk Selis

16 januari 2019

18u28 0 Sint-Truiden Mogen de klimaatspijbelaars op een schooldag actievoeren voor het milieu? En wat met de consequenties. Marie, Alja, Olivier en Gaëlle van de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw campus Sint-Aloysius in Sint-Truiden vinden van wel. Al blijven ze morgen nog keertje thuis. Want de school vindt het nu stilaan welletjes.

Spijbelen betekent onwettig afwezig zijn zonder goede geldige reden. Ja dan hebben wij een heel goede reden om afwezig te zijn.” valt de zestienjarige Marie Elen met de deur in huis. Ik was daar niet zo mee bezig met het milieu en zo. Maar door onze lessen Nederlands van mijnheer Wirix kwam ik toch tot het besef dat er iets grondig fout zat met ons milieu. En vooral, dat we er zelf iets aan moesten veranderen. Ik doe dat nu in kleine dingen het licht uitdoen, de kraan dichtdraaien. Met de fiets naar school. Ik vind dat nu belangrijk.”

Massa Jongeren

“De eerste donderdag dat we gingen betogen wist ik niet wat ons te wachten stond. We zakten met spandoeken af naar Brussel. Mijnheer Wirix kwam ons zelfs nog uitwuiven in het stations van Sint-Truiden. Toen zagen we ineens die massa jongeren die ook kwamen betogen. Ja, dat is geweldig. Beseffen dat je er niet alleen voor staat, en dat leeftijdsgenoten van gans Vlaanderen mee strijden. Dat doet wel iets.” zeggen de zeventienjarige Gaëlle Hollebeke en vijftienjarige Alja Rekonovic.

Mailtje van de directie

“We hebben een mailtje gehad van de directie dat ze stiekem best fier op ons zijn, maar dat spijbelen niet kan. We krijgen dan ook een soort van alternatieve strafstudie. Ook voor morgen willen ze liever niet dat we nog naar Brussel gaan. We gaan dan ook niet. Maar daar blijft het dan ook bij. We zijn nog van plan heel wat donderdagen te gaan betogen. Mochten ze de indruk hebben dat het ons maar voor die ene keer te doen was, zijn ze mis. Deze strijd om het klimaat is te belangrijk.” vertelt de vijftienjarige Olivier Onckelinx

Sossen

“Op de speelplaats kijken ze raar op. Ze hadden dit niet van ons verwacht. Ze roepen dat we “sossen” zijn. Wat zou het, mijn ouders zijn zelfstandigen. Ze doen maar, ik trek mij er niets van aan. Alleen als mijn mama zegt dat het moet stoppen, ga ik wel luisteren denk ik. Maar dat zal die niet zo snel doen. Ik denk er zelfs aan om eens goed gesprek te hebben met de schepen van Milieu van Sint-Truiden. Maar eerst ga ik mij nog wat verder in de ganse materie verdiepen. Het is gewoonweg enorm boeiend. En ja, ik ga verder op donderdag betogen.” besluit Marie Elen.

Directeur Catharina Peersman heeft sympathie voor haar revolterende leerlingen, maar moet als directeur de wet volgen. “Wanneer mijn leerlingen ongewettigd afwezig zijn, moet ik daar tegen optreden. We treden met hen in dialoog en zoeken naar een alternatieve straf waarbij het thema van het klimaat voorop staat. Blijven ze echter spijbelen, dan zal de dialoog helaas van een andere aard zijn.”