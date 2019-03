“Het is eens wat anders als de poggio in Milaan-San Remo”: oud-wielrenner Fons De Wolf draait U2 in Truiense Cosmocafé Dirk Selis

20 maart 2019

18u42 0 Sint-Truiden Met ‘Zet die ploat op’ bewijst het Cosmocafé dat vinyl nooit helemaal weggeweest is. Van bij de start is het initiatief een schot in de roos, met telkens een vol huis om te luisteren naar de favoriete vinylplaten van een bijzondere gast. Die mag vervolgens een nieuwe gast voor de daaropvolgende week nomineren.

Zo mocht filmregisseur Michaël Roskam zijn keuze van filmmuziek op de klanten van het café loslaten en beet VRT-sportjournalist Stef Wijnants de spits af met de beste New Waveplaten. Het werd het een memorabele avond met radiopresentator Tom Coninx die Frank Sinatra en The Rat Pack liet horen. Maar tussendoor mogen ook gewone stamgasten achter de draaitafel plaatsnemen.

Krakend geluid

“In digitale tijden mag er al eens plaats zijn voor vintage muziek”, vertelt Pascal Vossius, samen met kunstenaar Koen Vanmechelen uitbater van het stadscafé. “En wat is er beter dan een staminee voor een volledig analoge avond. Een frisse pint, een fijne babbel en het warme, krakende geluid van een naald die op de plaat gelegd wordt. Dat creëert een bijzondere sfeer. We hadden niet gedacht dat het zo’n succes zou worden, maar kijk, er komt nu op zondag een speciaal publiek naar Sint-Truiden dat een rustige avond wil doorbrengen met een goed glas en een vleugje cultuur.”

Poggio

Nu zondag is het de beurt aan oud-wielrenner Fons De Wolf uit. Hij gaat voluit voor David Bowie & U2. “Ik kom al in Sint-Truiden sinds 1978, een leuke stad. Ik ben goed bevriend met Tom Coninx en hij vroeg met eens te komen draaien. Met plezier haal ik de beste platen van U2 en David Bowie uit de kast”. Oud -wielrenner Fons De Wolf won in 1981 als laatste Belg de voorjaarsklassieker Milaan-San Remo die zaterdag voor de 110de keer plaatsvindt. “Ik zal dit weekend dus achter de draaitafel losbarsten, in plaats van op de Poggio vlak voor de afdaling naar San Remo” lacht Fons.

‘Zet die ploat op’ vindt elke zondagavond plaats van 20.00 tot 22 uur in het Cosmocafé op de Truiense Groenmarkt.