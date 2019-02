‘Hasupenhau no shuto’: Sint-Truiden verbaast met Japanse toeristische gids Dirk Selis

05 februari 2019

17u36 0 Sint-Truiden Maar liefst 160 toeristische partners kregen in primeur de nieuwe toerismegids van de hoofdstad van Haspengouw te zien. In haar keuze voor de frontpagina richt Sint-Truiden hierbij voor het eerst ook duidelijk haar pijlen op de Japanse markt.

Hoe Sint-Truiden toeristen wil bekoren, is dus te lezen in de toeristische gids van 2019. Die kreeg een totale make-over. De brochure is zodanig opgebouwd om zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen verleiden. De erfgoedlover, fruittoerist, avonturier, shopkoning(in), levensgenieter én hun kinderen vinden allemaal hun gading in het ruime aanbod.

Bloesembars

“Onze sterkhouders blijven hierin behouden, maar we verrassen ook met nieuwtjes. Na het succes van ‘Eurofleurs’ is onze Minderbroederssite in maart zo opnieuw het decor van een bloemen- en kunstevenement. Dat vormt een mooi opstapje naar het bloesemseizoen. Hierbij komt er op de zegening een boerenmarkt en voorzien we aan onze bloesembars extra kinderanimatie. En met een steptoer en een gastronomische wandeling zijn er ook weer nieuwe routes waarop je Haspengouw op nog een andere manier kan ontdekken”, bloemleest schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

Trudofeesten

“Een aanrader zijn zeker ook de Trudofeesten. Dit vinden elke zeven jaar plaats ter ere van onze naamheilige. Het hoogtepunt van dit stadsfestival is er op 21 en 22 september. Je kan dan allerlei activiteiten, tentoonstellingen en optredens meepikken. Absolute topper is de avondvoorstelling op de Grote Markt: een totaalspektakel met theater, dans, muziek, licht en special effects. Het leven van Sint-Trudo en de geschiedenis van Sint-Truiden komen dan op een magische manier tot leven. Tickets zijn vanaf de lente te verkrijgen op www.trudofeesten.be”, tipt burgemeester Veerle Heeren nog.

‘Hasupenhau no shuto’

Het volledige aanbod werd onder belangstelling van de 160 toeristische partners van Sint-Truiden op 4 februari uit de doeken gedaan in de Minderbroederskerk. De cover van de nieuwe brochure sprong er meteen in het oog: ‘Hasupenhau no shuto’, ofwel ‘Hoofdstad van Haspengouw’ in het Japans. De frontpagina van de gids verschijnt namelijk voor het eerst ook in de taal van het land van rijzende zon. Het stadsbestuur speelt hiermee in op een nieuw doelpubliek dat, ondanks de afstand van bijna 10.000 kilometer, plots toch veel dichter binnen handbereik ligt. “Sinds STVV onder leiding staat van Takayuki Tateishi, hebben al verschillende van zijn landgenoten een bezoek aan onze stad gebracht. Er is dus duidelijk potentieel. Japanners die België aandoen, houden doorgaans halt in steden als Brugge, Antwerpen en Brussel. Ons doel is dat ze Sint-Truiden ook aan hun route toevoegen”. besluit Hilde Vautmans.