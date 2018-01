"Geboorte was zo'n vertederend moment, met alleen ons drietjes" MAMA BEVALT OP DE BADKAMERVLOER MET HULP VAN PAPA TOON ROYACKERS

26 januari 2018

02u59 0 Sint-Truiden Iets sneller dan gedacht zijn papa Kevin Castro (32) en mama Ellen Ghysens (33) uit Sint-Truiden de trotse ouders geworden van hun zoontje Noud. Na een nachtje buikpijn, begonnen plots de hevige weeën voor mama al in de badkamer. Terwijl papa Kevin net thuiskwam, kon Ellen de bevalling al niet meer tegenhouden. Met zijn gsm in de hand, en de noodcentrale aan de andere kant van de lijn, volgde papa Kevin nauwgezet alle instructies om de bevalling tot een goed einde te brengen. Met succes!

Ellen had al een lastige nacht achter de rug. Het koppeltje wilde naar het ziekenhuis. Maar het leek allemaal nog niet zo snel te gaan.





"We hadden afgesproken dat ik eerst nog ons oudste zoontje Warre naar de school ging brengen", vertelt papa Kevin. "Terwijl ik net weg was, waren er echter plots weeën gekomen, die steeds heviger werden. Toen ik terug thuis kwam, hoorde ik Ellen vanuit onze badkamer. Ze riep dat het leek of ze meteen ging bevallen. Wat ik toen gedaan heb? Mijn jas op de grond gegooid, de trap opgelopen en aan de bevalling begonnen, natuurlijk. Ik had geen idee hoe dat moest, maar had geen andere keuze te komen helpen.





Trots

Kevin sloeg uiteraard eerst alarm bij het noodnummer 100. "Daar vroegen ze nog of er veel ruimte zat tussen de weeën. Maar aan het geroep van de mama hoorden ze ook wel dat alles heel snel verliep. Even later riep ik dat het hoofdje zichtbaar was. Toen beseften we dat we het echt helemaal zelf moesten doen. De arts aan de andere kant van de lijn vertelde me heel precies wat er ging gebeuren. Eerst zou het hoofdje komen, dan zou het baby'tje draaien en vervolgens kwamen de schoudertjes mee. Het was een kwestie van minuten voor onze kleine Noud er was. Een vertederend moment met ons drietjes in de badkamer volgde. Ik heb Noud meteen bij de mama gelegd. Minuten later stormden de ambulanciers hier binnen. Zij kwamen kijken hoe onze Noud hen veel te snel was afgeweest. We hebben de navelstreng samen doorgeknipt, en dan ging het voor een controle toch naar het ziekenhuis. Daar bleek dat alles prima verlopen was. We zijn ontzettend trots. Vooral op de mama, want die heeft het meeste werk gedaan, uiteraard."





Twee keer per jaar

Het hele gezin is intussen bekomen van het uitzonderlijke avontuur. Volgens cijfers van de noodcentrale 112 in Limburg gebeurt het gemiddeld maar twee keer per jaar dat de hulpdiensten niet tijdig bij een bevalling geraken. "Ja, snel is onze Noud zeker," lachen mama Ellen en papa Kevin. "Maar hij is ook een makkelijke baby. Hij slaapt veel en is heel rustig. Naar het schijnt komt dat omdat hij weinig bevallingsstress gekend heeft. Het ging ook allemaal zo snel, dat hij het waarschijnlijk nauwelijks besefte." Volgende week mag het gezinnetje trouwens op bezoek bij de noodcentrale in Hasselt. Dan mogen ze ook even kennismaken met de mensen die hen zo goed hebben bijgestaan aan de andere kant van de lijn.