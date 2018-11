‘GAZO’ in Sint-Truiden opent de deuren “De ‘GAZO’ is zo een hefboom voor de toekomst” DSS

09 november 2018

19u51 0 Sint-Truiden Na iets meer dan twee jaar bouwen, opende de ‘GAZO’ op vrijdag 9 november feestelijk de deuren. De site aan het station werd omgevormd tot een multifunctioneel complex met onder meer een school, foyer en polyvalente zaal. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits tekende present om het gebouw officieel in te huldigen.

Op zaterdag 10 november zegent Paul Michiels de ruimte ook muzikaal in. Op zondag 11 november krijgen Truienaren op hun beurt een rondleiding tijdens een gezellige familiedag met animatie van Radio Modern en Radio Bambino.

De Gazometerstraat in Sint-Truiden ontleent haar naam aan de gasfabriek die er van 1882 tot 1946 gevestigd was. Diezelfde locatie is bij de meeste Truienaren echter vooral bekend omwille van de Coca-Cola-bottelarij - de eerste in België - die er opende in de jaren ’50. In 1976 kwam een deel van de site vervolgens in handen van Belgacom, dat er zijn telefonieactiviteiten coördineerde.

In 2006 nam AGOST het terrein over. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden startte er in 2016 met de bouw van een multifunctionele site. Ondertussen is dat allemaal zo goed als klaar en kreeg het gebouw de naam ‘GAZO’.

Openingsweekend

Na de officiële inhuldiging kan het brede publiek de site bezoeken op het feestelijke openingsweekend. Op zaterdag 10 november geeft Paul Michiels (Soulsister) om 20u30 een eerste liveconcert in ‘DE GAZO’, de polyvalente zaal van het complex. Op zondag 11 november kunnen Truienaren van 13u tot 18u een kijkje nemen in de verschillende ruimtes tijdens een gezellige familiedag met spetterende animatie van Radio Modern en Radio Bambino.