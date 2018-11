“Feiten zijn destijds fel opgeblazen” Landbouwer Willy V. mag van Hof van Beroep terug dieren houden Birger Vandael

07 november 2018

14u10 0 Sint-Truiden Bijna een jaar geleden stond in onze krant een artikel over landbouwer Willy V. (65) uit Gelinden, die veroordeeld werd voor dierenverwaarlozing. Hij moest toen een boete betalen van 18.000 euro en kreeg een verbod van drie jaar op het houden van dieren. Het hof van beroep heeft nu geoordeeld dat die straf overdreven was en Willy terug dieren mag houden.

Het ging destijds om feiten die werden vastgesteld op onder meer 17 november 2014 en 2 februari 2016. Aan de Schepenbank werden toen drie ezels en twee pony’s gevonden die het moesten stellen zonder een droog, proper en vlak ligbed in hun schuilhoek, terwijl er overal voorwerpen rondslingerden waaraan ze zich konden kwetsen. In de Vrijheersstraat hadden zes varkens, één schaap en één pony geen proper water, terwijl één pony onvoldoende verzorging aan de hoeven kreeg. Ook hier was er geen degelijk ligbed voor vier pony’s en slingerden ongepaste voorwerpen rond. Ten slotte werd er aan de Schepenbank één dood schaap aangetroffen en sprak men van onvoldoende toezicht, verzorging en diergeneeskundige begeleiding. Zijn zoon werd aangeduid als mededader.

Geen ondervoeding

Willy ging in hoger beroep tegen het vonnis. Op 3 oktober kwam de zaak voor in Antwerpen. Beklaagde wees erop dat de autowrakken zeer kort op zijn erf hebben gestaan, dat er verschillende landbouwmachines stonden die hij wel degelijk mocht houden en dat de uitgebrande vrachtwagen daar stond in afwachting van de verzekering. Verder trok hij de eigendom van bepaalde dieren in vraag en wenste hij toch bepaalde vaststellingen te minimaliseren. Het Hof acht het duo nog steeds schuldig en het gaat niet in op de aanstelling van een dierenartsdeskundige. Op basis van de foto’s blijft het hof ervan overtuigd dat de dieren niet werden verzorgd en de omgeving gevaarlijk was. Toch merkt het ook op dat er geen gekwetste dieren werden aangetroffen, dat er van ondervoeding geen sprake was en dat er in de processen-verbaal wordt vermeld dat er sprake is van een “goede voedingstoestand” en aanwezigheid van drinkwater.

De geldboetes worden daarom herleid tot 9.000 euro voor Willy en 3.600 euro voor zijn zoon. De helft hiervan werd met uitstel uitgesproken. Dat is dus een halvering van de oorspronkelijke bedragen. Omdat beklaagden stukken konden neerleggen waaruit blijkt dat ze op heden betere zorg dragen voor hun dieren en een blijvende gevaartoestand niet langer een feit is, mogen de landbouwers terug dieren houden.

“Het belangrijkste voor ons was dat onze cliënt terug dieren mag houden Jonathan Bogaerts en Tim Smet

Raadsmannen Jonathan Bogaerts en Tim Smet reageren zeer tevreden: “Het belangrijkste voor ons was dat onze cliënt terug dieren mag houden. De feiten zijn destijds fel opgeblazen. Bovendien had onze cliënt de tegenslag dat het juist geregend had voor de controle, waardoor er inderdaad wat modder in de hoeken lag. We hebben onze zaak gestaafd met heel wat beeldmateriaal en gelukkig heeft het hof geoordeeld dat de straf herleid moest worden.”