"Elk moment kans op elektrocutie" VEILIGHEID 22 VERENIGINGEN IN OUD ATHENEUM NIET MEER GEWAARBORGD DIRK SELIS

01 september 2018

02u38 0 Sint-Truiden Insijpelend regenwater, onveilige elektriciteitsleidingen, stukken plafond die naar beneden vallen, vrijgekomen asbestvezels, een muur op instorten... Het Oud Atheneum verkeert in steeds slechtere staat. "We vrezen voor de veiligheid van de 22 verenigingen in het gebouw", klinkt het bij de overkoepelende vzw.

Bij de definitieve aanvaarding van het ruimtelijk uitvoeringsplan Binnenstad, op de jongste gemeenteraad, kwam ook het Oud Atheneum in de Zoutstraat aan bod. In het plan staat ondere andere dat het gebouw een nabestemming 'wonen' krijgt. In 1995 waren verscheidene verenigingen van Sint-Truiden op zoek naar een geschikte locatie om hun activiteiten te beoefenen. De stad kocht in 2001 het oude leegstaande Koninklijk Atheneum om er diverse verenigingen in onder te brengen.





Sp.a-fractieleider Filip Moers was op de gemeenteraad dan ook niet te spreken over de nabestemming 'wonen' voor het pand. "Dit gebouw ligt al jaren in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De verenigingen zitten er goed en onze fractie stelt zich dan ook de vraag waarom nu plots een nabestemming aan de orde is. Heeft er misschien een projectontwikkelaar zijn oog laten vallen op dit terrein?", vroeg Moers zich af.





Zwaard van Damocles

Hij wees ook op de slechte staat van het Oud Atheneum. "De nabestemming hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het verenigingsleven. Het gebrek aan herstellingen, zelfs bij heel onveilige situaties, is misschien al de voorbode van dit onheil. Zo worden we al langer aangesproken dat er problemen zijn met de afvoer van het regenwater en het insijpelen ervan, waardoor er pleisterwerk naar beneden komt en vochtplekken ontstaan. Ook met de aarding aan het elektriciteitsnet zouden al langer problemen zijn en meldingen hierover krijgen geen gevolg", aldus Filip Moers, die maandag ook de laatste keuringsattesten opvroeg.





Geen gehoor

Axel Abeels is voorzitter van Centrum voor Verenigingen Sint-Truiden vzw, de syndicus van het gebouw, zeg maar. Hij wil de verantwoordelijkheid niet langer dragen als er niet meer steun vanuit de stad komt. "Op deze manier kan ik de veiligheid van de verenigingen niet langer garanderen. Ondanks herhaaldelijk aandringen per telefoon en via mail bij de schepen, de stadssecretaris en diensten van de stad krijg ik geen gehoor. Ondertussen gaat het steil bergaf met de staat van het gebouw. Je kan elk moment geëlektrocuteerd worden."





Weggepest

Eugene s'Heeren, voorzitter van volksdansgroep Pierlala in het gebouw, is beschaamd in de plaats van het huidige stadsbestuur. "Ik ben net twee dagen in de weer geweest om ons lokaal weer wat toonbaar te maken. Door het vele insijpelende water is een stuk van het plafond naar beneden gekomen. Kijk, onze vereniging wordt 65 jaar, maar ik vrees dat we dit in mineur moeten vieren. Het voelt aan alsof wij weggepest worden door het stadsbestuur. De samenwerking met de stad, die vroeger zo fijn verliep, is ronduit rampzalig." Yvette Pletsers van toneelvereniging Pol Stas springt Eugene bij. "Ook onze lokalen zijn door schimmel en verregaande scheuren zo goed als onbruikbaar geworden. Wij hebben gewoonweg geen repetitielokaal meer", zegt Yvette.





Schepen van Gebouwen Bert Stippelmans was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.