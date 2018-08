"Einde middeleeuwse schattingscommissie" BURGEMEESTER ZET DRONES IN OM SCHADE AAN LANDBOUW OP TE METEN DIRK SELIS

16 augustus 2018

02u28 0 Sint-Truiden De Stad Sint-Truiden lanceert maandag samen met het Proefcentrum van de Fruitteelt (PCfruit) en Droneport een proefproject waarbij drones tot op een hoogte van 90 meter, ganse hectaren in één vlucht kunnen overvliegen om zo de schade aan de landbouw op te meten. Meteen een primeur voor België.

De aanhoudende droogte en de opeenvolgende hittegolven tot en met 7 augustus 2018 hebben onuitwisbare sporen nagelaten op de land- en tuinbouwbedrijven met veel schade tot gevolg.





"Dat de schade een groot economisch gevolg zal hebben voor de landbouwer en de fruitteler lijdt zeker en vast geen twijfel. De overheid roept de gemeenten dan ook op om hun gemeentelijke schattingscommissie zo snel mogelijk samen te stellen en te laten werken, door ter plaatse de opgelopen schade te gaan opmeten. De teelten zullen vroeger dan voorzien geoogst worden, maar de schade aan deze teelten moet voor de oogst worden vastgesteld door de schattingscommissie. Wij gaan vandaag en morgen bij de fruittelers ter plaatse om er de schade vast te stellen," zegt schepen van Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld).





Tot op vandaag gebeuren die schattingen door een commissie, samengesteld uit experten, die ter plaatse gaat met heroïsche discussies met de landbouwer tot gevolg. "Een beetje een middeleeuwse techniek waarbij de inschatting van de schade nooit exact berekend kan worden. Met dit nieuwe proefproject worden 77 hectaren van akkerteelt en fruitteelt, gelegen op het grondgebied Sint-Truiden, overvlogen. De drones zullen beelden maken van de gewassen, door middel van opnames van zowel zichtbaar als onzichtbaar licht," legt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) uit. Heeren heeft zich als beleidsmaker op korte tijd ontpopt tot de experte op vlak van drones in België.





Belangrijkste sector

"De landbouw is wereldwijd de belangrijkste sector voor de drone-industrie. Maar vergis u niet: het vinden van een aantal hectaren slecht ingezaaid graan in Canada of het terugvinden van een kudde runderen in de pampa's van Argentinië is eenvoudiger dan de nauwkeurige eisen die onze intensieve tuin- of akkerbouw stellen. Het is dus meer dan een foto maken op een aanzienlijke hoogte. Deze data worden gebruikt in de beeldverwerkingssoftware, die accurate resultaten genereert inzake de gezondheidsgraad van de gewassen en de ondergrond. Het proefproject moet aantonen hoe je op een kortere termijn kan opmeten, schatten en beoordelen. Op die manier kan er veel tijd bespaard worden en kan de gemeentelijke schattingscommissie nog efficiënter en doeltreffender haar werk doen met het aangeleverde dronerapport," besluit Veerle Heeren.