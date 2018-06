"Drones zijn geen kinderspeelgoed (meer)" DRONEPORT SINT-TRUIDEN DECOR VOOR DRONEWEDSTRIJD BIRGER VANDAEL

18 juni 2018

02u35 0 Sint-Truiden Uit deskundig onderzoek is gebleken dat drones de Belgische economie tegen 2020 een jaarlijkse omzet van 409 miljoen euro kunnen opleveren en 1.000 extra jobs. Afgelopen zaterdag toonden acht teams hun vaardigheden met de onbemande luchtvaartuigen aan de Droneport van Sint-Truiden.

Het onderzoek van PwC en Agoria dit voorjaar concludeerde dat drones veel meer kunnen dan alleen wat foto's nemen. Samen met andere opkomende technologieën als artificiële intelligente kunnen ze instaan voor inspecties, precisielandbouw en bewaking. Uitgerust met robotarmen worden drones zelfs mogelijk postbodes. Het potentieel is met andere woorden gigantisch. De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zette vrijdag zelfs een drone in tijdens een controleactie in de fruitsector samen met de sociale inspectie.





Dassault Aviation, de Franse bouwer van allerhande vliegtuigtoepassingen, organiseert de zogenaamde UAV Challenge om jongeren warm te maken voor luchtvaartstudies. Hier kunnen ingenieursstudenten met levensechte drones zowel hun technisch vernuft als projectcapaciteiten tonen. Na Frankrijk en Maleisië strijkt de wedstrijd voor het eerst neer in België en waar kan je beter zijn dan in de Droneport van Sint-Truiden? Pas in 2019 zou die officieel geopend worden, maar nu al was er dus beweging op de site. Gilles Depoorter (22) uit Diskmuide was een van de deelnemers: "Het hele project is heel leerrijk. Ik hoop in de toekomt aan de slag te kunnen in deze sector."





In totaal deden acht teams van drie tot zeven personen mee, waarvan zeven Franse teams en één afvaardiging van de KU Leuven. "Zij deden twee opdrachten", licht Robins toe.





ESTACA wint

Enerzijds was er het besturen van de drones, zoals een piloot zijn vliegtuigen bestuurt. Anderzijds was er het programmeren van drones via sensors. Je kan dat vergelijken met de zelfrijdende wagen van Uber. Via informatie moet zo'n drone weten op welke ondergrond hij kan landen en waar er bomen staan. Dat wordt allemaal bepaald aan de hand van algoritmen." ESTACA won uiteindelijk de wedstrijd, het Vlaamse team eindigde niet op het podium.





Rekrutering

Dat er nog werk aan de winkel is, moge duidelijk zijn. In België heeft men nog lang niet genoeg specialisten om de vooropgestelde duizend jobs in te nemen. "We maken hen warm door dit soort wedstrijden, maar blijven ook en vooral inzetten op rekrutering van de juiste profielen op de campus. Er zijn veel mogelijkheden. Drones zijn al lang niet meer het speelgoed van kinderen", besluit Robins.