"Dit jaar (weer) geen nieuwjaarsbussen in Sint-Truiden" 29 bussen voor Limburgse feestgangers op oudejaarsnacht

30 november 2018

14u31 0 Sint-Truiden Op oudejaarsnacht zet het provinciebestuur in samenwerking met De Lijn en 27 Limburgse gemeenten maar liefst 29 bussen in om de Limburgse feestganger veilig naar het feest én terug naar huis te brengen. Opvallend, Sint-Truiden doet weer niet mee.

Als partner van de gemeentebesturen neemt de provincie al voor het vierde jaar twee derde van de kostprijs van de bussen voor haar rekening. De overige kosten worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Dit oudejaar kunnen de inwoners van Alken, Beringen, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt, Peer, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen en Zutendaal gratis op de bus stappen, mits ze op voorhand een gratis feestbiljet aanvragen bij De Lijn of hun gemeente. Andere reizigers betalen een kleine vergoeding voor een ticket. Meer info over de tickets en dienstregeling staat vanaf 1 december op de website van De Lijn.

De Limburgse feestvierder maakt graag gebruik van de feestbussen die een traditie vormen in Limburg. In de oudejaarsnacht van 2017 op 2018 werden meer dan 5000 passagiers vervoerd. Ook dit jaar kan de Limburger dus rekenen op veilig vervoer van oud op nieuw.

Onbegrijpelijk

“Vorig jaar was het college van burgemeester en schepenen te laat om in te schrijven en is dat pas gebeurd na mijn tussenkomst. Dit jaar doet de stad Sint-Truiden gewoon niet mee”, zegt sp.a -gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Voor mij onbegrijpelijk. Er is al enkele jaren een systeem in Limburg, waarbij er nieuwjaarsbussen georganiseerd worden. Het is een gezamenlijk initiatief van De Lijn, de Limburgse gemeenten en de provincie Limburg.”

Geen mobiliteitsvisie

De reden zou zijn dat er vorig jaar maar 1 geïnteresseerde reiziger was. Hoe komt dat? Gewoon omdat de stad Sint-Truiden er te weinig algemene en specifieke promotie rond maakt. Bovendien is er geen algemeen mobiliteitsbeleid, waarbij er evenwichtig aandacht is voor het openbaar vervoer naast de voetganger, de fietser en de automobilist. Als er één ongeval zou kunnen voorkomen worden door een nieuwjaarsbus in te schakelen, zou de investering al nuttig zijn.”