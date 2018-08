"Diagnose veranderde ons leven voorgoed" BENEFIET VOOR KENRIC (4), DIE AL TWEE JAAR VECHT TEGEN KANKER DIRK SELIS

10 augustus 2018

02u46 0 Sint-Truiden De vierjarige Kenric Enckels uit Sint-Truiden vecht al meer dan twee jaar tegen rhabdomyosarcoom, een zeldzame kanker die het spierweefsel aantast. Om de jongen en zijn familie een hart onder de riem te steken wordt morgen (zaterdag) een benefiet georganiseerd in de parochiezaal van Velm.

"Op 25 januari 2016 veranderde ons leven voorgoed. Het was de dag dat de diagnose viel. Kenric was nog maar twee, en hij ademde zwaar in zijn slaap. Een zware verkoudheid, dachten we samen met de dokter. Maar het verergerde alleen maar", zegt papa Serge Enckels . "Dus gingen we naar de neus-, keel- en oorarts, die meteen constateerde dat er iets niet in de haak was. Een scan van het UZ van Leuven was onverbiddelijk: Kenric leed aan rhabdomyosarcoom. Op dat moment stapte we in een helse rollercoaster waar we tot op vandaag niet uitgeraken".





Rhabdomyosarcoom, of kanker van de spieren en de weke delen, is een tumor die het spierweefsel aantast. Hij komt in zowat de helft van de gevallen voor in hoofd en hals en treft vooral kinderen en adolescenten. Rhabdo is wel zeldzaam, heel zeldzaam: slechts vier kinderen op een miljoen krijgen ermee te maken. De oorzaak is onbekend. Symptomen blijven vaak achterwege totdat de tumor heel groot is geworden. De behandeling bestaat bijna altijd uit een combinatie van chemotherapie om de tumor kleiner te maken, en een operatie of bestraling om de tumor te verwijderen.





In het geval van Kenric was een tweede operatie niet meer mogelijk, omdat de tumor zich zo diep bij de basis van de tong bevindt. Daarom werd de kanker bestreden met protontherapie in Zwitserland





Vader Serge, moeder Livia en grote broer Kayden verhuisden mee, een hels avontuur dat het gezin handenvol geld kost. Een einde van de lijdensweg voor de jongen en zijn gezin is nog niet in zicht. Maar ook de financiële stress teistert het gezin. Er blijven maar rekeningen binnenstromen. De behandeling wordt dan wel volledig terugbetaald, het transport en het verblijf was voor rekening van de familie. Ondertussen heeft Serge zijn werk ook moeten opgeven. Livia kon verder werken vanuit het buitenland, dankzij haar werkgever.





Maar gelukkig staat een mens nooit alleen. Het Velmse koppel Peter en Siska Degroot wist een hele horde vrijwilligers op de been te brengen en het hele gezelschap steekt morgen de handen uit de mouwen. "De deuren van het parochiecentrum in Velm openen om 19 uur. De Zepperse comedian Lev Vonorbeek en Raf Den Truineer zorgen voor een grappige noot en Generations Gap en Lassy FM zorgen voor de ambiance", klinkt het bij de organisatie. "We hopen dat we een mooi bedrag kunnen schenken. Iedereen is welkom om een steentje bij te dragen en glas te komen drinken."