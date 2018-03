"Coupe 'Rijpe Negerin' was idee van Congolese vriendin" DESSERT NA TWINTIG JAAR GESCHRAPT DOOR STORM VAN PROTEST TOON ROYACKERS

05 maart 2018

02u36 0 Sint-Truiden Twintig jaar lang stond ijscoupe de 'rijpe negerin' op de kaart in restaurant Aen Tafel in Gelmen bij Sint-Truiden. Drie Nederlandse klanten maakten zich daar afgelopen weekend echter erg vrolijk over, en postten de rekening van hun ijsje op Facebook. Gevolg: een storm van kritiek op sociale media én zelfs dreigtelefoons naar het restaurant. Zondag werd het menu prompt aangepast.

"Al twintig jaar serveren we hier onze ijscoupe de 'rijpe negerin'", leggen de stomverbaasde uitbaters Yves Saenen en Jorun Dirix van restaurant 'Aen Tafel' uit. Zij moesten zondag nog bekomen van de storm die plots op Facebook oplaaide. "We hebben het bewuste ijsje nog leren maken bij onze oud-leerkracht aan de Hotelschool. Die noemde het toen nog de 'Coupe Negresco'. Dat vonden wij dan weer een bizarre naam. Gelukkig hebben we een lieve Congolese vriendin, die dus zelf ook een donkere huidskleur heeft. Zij stelde al lachend de naam de 'Rijpe Negerin' voor. Een hilarische naam die perfect paste bij deze twee bolletjes vanille overgoten met advocaat, fruit en chocolademouse. Sindsdien stond deze coupe onze menukaart."





Geschrokken van heisa

Tot gisteren dus. "Deze heisa hebben we nooit gewild", zegt Jorun Dirix. "Ik heb zelf tot mijn zestiende in Congo gewond. Mijn respect voor die cultuur is groot. Het was gewoon een grappige naam. Net zoals er ook een 'dame blanche' en een 'dame noir' op veel ijskaarten staat. Mag dat dan voortaan ook niet meer? We verwijten trouwens niemand iets, en zeker niet die drie Nederlandse klanten die al lachend hun bonnetje op Facebook zwierden. Ze hebben ons zelfs nog vijf euro fooi gegeven. Maar kennelijk hadden ze veel Facebookvolgers met veel minder gevoel voor humor. Ongelofelijk wat voor reacties we allemaal binnen krijgen. Alleen al meer dan 160 via Facebook messenger."





Het hield daar niet bij op, want er komen nu ook telefoontjes binnen met verwijten aan kok Yves, en dreigementen om naar de rechter te stappen. "We willen duidelijk maken dat we positieve mensen zijn, met respect voor iedereen", benadrukken Jorun en Yves nog. Met tipp-ex hebben ze daarom zondag meteen hun kaart aangepast. "Onze 'Rijpe Negerin' heet voortaan 'Mwasi Kitoko', het Congolees voor 'mooi dame'. Daar kan toch echt niets mis mee zijn, hé?"





Méér klanten

Wel opvallend: zondag waren er beduidend méér klanten bij Aen Tafel. "Zij wilden onze 'Rijpe Negerin' zelf een keertje proeven, ook al stond hij officieel niet meer op de kaart. Ach, ze hebben ook gelijk. Je moet al een zuurpruim zijn, om hem niet lekker te vinden."