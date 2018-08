"Boven 30°? Dan houden wij siësta!" BABYSPECIAALZAAK SLUIT OP HEETSTE UREN KLANTEN WELKOM TOT 20 UUR DIRK SELIS

08 augustus 2018

02u28 0 Sint-Truiden Met het warme weer shoppen mensen graag in de voormiddag of in de vooravond. Dat is ook babyspeciaalzaak Ciao Bambino niet ontgaan. De Truiense ondernemers spelen hier op een creatieve manier op in: het is de eerste handelszaak die de siësta invoert. Op dagen waarop het kwik boven de 30° uitstijgt, sluiten ze de deuren. Klanten kunnen 's avonds wel tot 20 uur komen winkelen.

Ons land beleeft een van de warmste zomers uit haar geschiedenis. En dat heeft zo zijn gevolgen, onder meer voor het koopgedrag van consumenten. "Als ondernemers merken dat er door de loden hitte veel minder volk over de vloer komt, kan het een goede keuze zijn om de deuren even te sluiten. Bij mijn weten is Ciao Bambino de eerste zaak in Vlaanderen die een siësta inlast", zegt woordvoerder van UNIZO Limburg Sergio Destino.





"Het idee is gegroeid op een warme dag in Italië, waar we onze nieuwe collectie inkochten. In zuiderse landen is het uiteraard al langer ingeburgerd om namiddag even te sluiten", vertelt zaakvoerder Daisy Blavier.





Amper volk tussen 12 en 16 uur

Toen Daisy zelf ondervond dat er tijdens hete namiddagen minder volk langskwam, besloot ze de openingsuren aan te passen. "We zijn nu ongeveer één jaar open, en onze omzet zit nog altijd in stijgende lijn. We verkopen globaal dus niet minder door de hitte, integendeel. Maar we merken wel dat de voormiddagen opvallend druk zijn en dat er tussen 12 en 16 uur amper klanten passeren. Als de temperatuur oploopt tot meer dan 30°, sluiten we namiddag even én blijven we 's avonds open tot 20 uur. Zo kunnen onze klanten ook langskomen wanneer ze afgekoeld zijn of klaar zijn met werken. Het is dus een extra service." Jonge moeder Ellen Wagemans (39) en haar twee maanden oude baby Ollivier komen inderdaad liever 's avonds winkelen: "Het is in de namiddag veel te warm om te gaan shoppen met zo'n jonkie. Dankzij de siësta-uurregeling kan ik in de koelte van de avond op mijn duizendste gemakken een leuk hemdje voor Olli uitkiezen."





Perfect wettelijk

Een oplossing die perfect wettelijk is, zo duidt Destino. "Volgens de wet op de openingsuren moeten winkels de deuren sluiten voor 5 en na 20 uur, behalve op vrijdagen en de dagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Enkel voor handelszaken in gemeenten met een toeristische erkenning geldt een flexibelere regeling, maar dat is in Sint-Truiden niet het geval."





"Een van de belangrijkste adviezen die we geven is: of het nu warm is of koud, open je winkel wanneer de klanten dat vragen. Ook zonder het warme weer verandert het koopgedrag van de consument. De handelaar van de toekomst speelt best in op dat veranderende koopgedrag. Doe je dat als handelaar niet, vinden mensen ongetwijfeld een ander die het wel doet. De uren die bespaard worden door bijvoorbeeld de winkel te sluiten kan de ondernemer besteden aan de opstart of de uitbouw van een online verhaal", besluit Destino.