'BOMPAD' party maakt zich op voor 21ste editie Chirojongens vieren Sint-Maarten op eigentijdse manier

07 november 2018

15u58 0 Sint-Truiden Zaterdag 10 november kreunt hangar 66 in Brustem weer onder de decibels van de ‘BOMPAD’ party. Voor de 21ste keer zal de grootste fuif van Sint-Truiden en omstreken weer ruim 3.500 fuifnummers ontvangen.

Zaterdag 10 november is het weer zover. De Chirojongens RVM Sint-Marten organiseren op de dag voor hun naamfeest de 21ste editie van de BOMPAD party. Ook dit jaar zal de fuif plaatsvinden in de gebruikelijke hangar 66. De ticketverkoop verloopt alvast vlot met al ruim 2.000 verkochte tickets. De fuifgangers kunnen alvast rekenen op de vaste huisdj’s. Net zoals vorig jaar zal ook het licht en geluid een spektakel zijn, al is het geen feesteditie er zullen kosten nog moeite gespaard worden.

Pintje voor 0,90 euro

“Wij doen er alvast alles om het de jongeren zo aangenaam mogelijk te maken, zo zijn er gratis fuifbussen ingeschakeld in samenspraak met de provincie Limburg die vanaf verschillende locaties in de stad rijden naar BOMPAD. De drankprijzen blijven onveranderd ten opzichte van vorig jaar, een pintje is al verkrijgbaar voor de prijs van 90 eurocent.” zegt Dieter Clerinx van de Chiro Sint-Maarten

Meer info op www.bompad.be. Tickets ook te koop via www.facebook.com/bompad