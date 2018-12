“Bier met chocolade is een smaaksensatie” Restaurant ‘De Gebrande Winning’ organiseert hoogmis van het Bier Dirk Selis

07 december 2018

14u53 0 Sint-Truiden Het Truiense restaurant ‘De Gebrande Winning’ heeft volgens Gault&Millau de beste bierkaart van België. Dit weekend organiseert chef Raf Sainte een vernieuwend bierfestival “De Kruisweg” in twaalf staties.

Het gaat hard voor de 43-jarige chef Raf Sainte die nog maar drie jaar bezig is met zijn zaak “De Gebrande Winning”. Hij verscheen pas dit jaar op de culinaire radar van Gault&Millau maar is van zinnens een blijver te worden. “Onze kaart telt ondertussen 250 bierreferenties. De bieren die wij het liefst proeven, zijn echte ambachtsbieren. In onze kookstijl grijpen wij ook graag terug naar het ambacht en vakmanschap en uiteraard staat de foodpairing met bier centraal”

Eiken vaten

“Belgische bieren zijn uniek in de wereld, maar dat hebben we jaren onderschat, behalve dan de pilsdrinkers op café. Die tijden zijn gelukkig veranderd. We maken naast de trappisten ook speciale bieren die gastronomisch hoog scoren. Het is dus perfect mogelijk om fijne gerechten te combineren met speciale bieren. De evolutie om bieren te laten gisten op eiken vaten is heel belangrijk voor de gastronomische kwaliteit. Op die manier krijg je een product met een nieuw DNA, tussen bier en wijn. Oude Geuze is een uitstekend voorbeeld.” zegt culinair journalist Alain Coninx.

De Bokkereyder van de Gebrande Winning

“Als bierrestaurant van het jaar wilde wij in deze decembermaand nog eens echt uitpakken! Een heel jaar werken wij naar ons bierfestival toe, dat op 8 en 9 december dat doorgaat in de prachtige degustatieruimte van Laure Kempeneers Verovino. Mensen kunnen dan onder meer proeven van de drie grote winnaars bij Ratebeer zoals een Geuze van Cantillon of een creatie van de beste jonge brouwer van het Damse restaurant Siphon. Heel bijzonder is de Geuze van Bokkereyder, je kan die laatste echt maar op een paar plaatsen in de wereld drinken." vertelt Raf.

De chocolatier van Betekom

Ook de hapjes die chef Sainte erbij serveert zijn niet alledaags te noemen. Wat dacht je van een “Guns and Roses” Foie Gras met rode biet en carpaccio. Opvallend, wielerprof Jasper Stuyven, door Michel Wuyts steevast de chocolatier van Betekom genoemd, laat er zijn chocolade truffels op u los in combinatie met een bijzonder Bosteelsbier van maar liefst 12 graden. Chocolade en bier, twee mooie culinaire werelden, maar samen kunnen ze de hemel zijn. Zytholoog Stijn Moeys laat jullie kennismaken met enkele top-combinaties. De carnivoren onder ons kunnen er dan weer proeven van een kalfsschouder die 24 uur in een biervat heeft gemarineerd en op een speciale BBQ werd gegaard.

Barbier

In tegenstelling tot ernstige wijnproeverijen mag bier proeven ook plezant zijn. Zo worden de nieuwste trappisten in een kapel geserveerd, kan je Geuze proeven terwijl je jouw baard laten trimmen bij een echte Barbier, en drink je het nieuwste Amerikaanse craftbier bij de schietkraam.

De toegang is gratis. Kaarten voor de wandeling met exclusieve bieren kosten 50€ Locatie: Verivino, Nijverheidslaan 5140 te Sint-Truiden