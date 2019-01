“Archeologen puzzelen aan zeven eeuwen stadsgeschiedenis” Hoe gaan de opgravingen op de Groenmarkt in hun werk? Dirk Selis

17 januari 2019

16u31 0 Sint-Truiden Deze week gingen de opgravingen op de Groenmarkt van start. De onderzoekers verwachten er naar schatting zowat 3.000 skeletten aan te treffen. Langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk lag er van de 11de tot de 17de eeuw namelijk een kerkhof, waar heel wat Truienaren hun laatste rustplaats vonden. Maar hoe gaan zulke opgravingen nu precies in hun werk?

Een archeologisch onderzoek zoals dat op de Groenmarkt gebeurt in lagen. Er wordt eerst 30 cm diep - tot net onder de bestrating - gegraven. Daar wordt alles geanalyseerd, waarna opnieuw een gebied van 30 cm wordt opgediept, onderzocht, enzovoort, tot de natuurlijke bodem bereikt wordt.

“In dit geval is het zeker geen routineklus. Het kerkhof op de Groenmarkt heeft minstens zeven eeuwen dienstgedaan. In die periode zijn er vaak graven ontruimd om plaats te maken voor nieuwe begravingen. Het is dus echt puzzelwerk”, zegt schepen van Openbare werken Ingrid Kempeneers.

Veiligheidspakken

Wat gebeurt er als een skelet aangetroffen wordt? Dat wordt volledig blootgelegd. Hierbij speuren de archeologen ook naar waardevolle objecten die belangrijke aanwijzingen kunnen bevatten, zoals aardewerk en juwelen. Eens het skelet geheel vrij ligt, wordt het gereinigd, waarna een fysisch antropoloog ermee aan de slag gaat. Hij of zij meet de omvang van het lichaam, beschrijft de begravingsvorm en speurt naar eventuele ziekteverschijnselen of andere afwijkingen.

Op basis daarvan kunnen al interessante dingen aan het licht komen. De afmetingen van het skelet vertellen bijvoorbeeld iets over de levensstijl, de leeftijd en het geslacht. De oriëntatie van een graf geeft op zijn beurt uitsluitsel over de geloofsovertuiging van de overledene en het type begraving onthult dan weer de sociale klasse van de persoon in kwestie. Aan de hand van DNA-analyses kunnen onder meer ook familiebanden en migratiestromen in kaart gebracht worden. En hoewel de stalen hiervoor worden afgenomen door mensen in veiligheidspakken, is er geen gevaar te vrezen.

Stadsgeschiedenis herschrijven?

“Dat kan ons allemaal veel bijleren over ons verleden. Historische bronnen zijn op dat vlak beperkt of inaccuraat. De ontdekking van veel skeletten met bepaalde afwijkingen kan bijvoorbeeld wijzen op een epidemie, conflicten of andere historische gebeurtenissen. Daarnaast leert het ons ook meer over het dagelijkse leven en evoluties hierin doorheen de gebruikstijd van het kerkhof. Wie weet moeten we de geschiedenis van onze stad wel herschrijven”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

En wat gebeurt er nadien nog met de vondsten? Op bepaalde skeletten wordt verder onderzoek uitgevoerd. Het gaat dan onder andere om deskundige botanalyses en natuurwetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen de archeologen nauwkeurigere uitspraken doen over bijvoorbeeld de omstandigheden waarin mensen geleefd hebben of de plaats waarvan ze afkomstig zijn. Hierna worden de skeletten grondig gewassen, verpakt en vervolgens gestockeerd.

Knekelkuil

“Alle vondsten moeten bewaard blijven. Dat schrijft de wet voor. Zo blijven ze ook beschikbaar voor toekomstig onderzoek met nieuwe technologieën. Minder waardevolle vondsten zullen uiteindelijk ‘herbegraven’ worden in een zogenaamde knekelkuil. Andere ontdekkingen komen in een depot terecht. Waar dat allemaal precies zal gebeuren, moet nog bekeken worden. Hierbij is het alvast de bedoeling om minstens een deel van deze Truiense geschiedenis permanent publiek tentoon te stellen voor inwoners en toeristen”, aldus nog schepen van Onroerend erfgoed Jelle Engelbosch.

Binnenkort kunnen Truienaren zelf alvast meer te weten komen over de opgravingen op de Groenmarkt. Het stadsbestuur werkt hiervoor in samenwerking met deskundigen een traject op maat uit. Intussen is regelmatig een update te lezen op werveninsinttruiden.be.