"Ander verhaal vertellen met mijn muziek" YOERI VAN THE VOICE PAKT UIT MET THEATERVOORSTELLING MARCO MARIOTTI

23 april 2018

04u40 0 Sint-Truiden Yoeri Mellaerts, dé verrassing van The Voice 2017, gooit zijn carrière over een heel andere boeg. Hij wil meer emotie in zijn muziek kunnen leggen en pakt uit met een theatervoorstelling. "Ik wil de gevoelige kant van een militair belichten", klinkt het.

Hij had nooit eerder een microfoon in handen gehad, zong alleen in zijn badkamer, maar haalde vorig jaar wél de halve finale van het VTM-programma The Voice. Yoeri Mellaerts, die nog vergeleken werd met Eddy Vedder van Pearl Jam, was dan ook dé verrassing. Bart Peeters was fan, en na The Voice volgde het ene optreden na het andere. "Ik mag absoluut niet klagen", knikt Yoeri. "Ik heb de laatste maanden geregeld op de planken gestaan. Maar na een tijdje merk je dat je nummers brengt op plaatsen waar de mensen niet noodzakelijk voor de muziek komen. Denk bijvoorbeeld aan een drukbezochte braderie, waar ze dan liever hun pintje drinken. En terecht, maar ik voel dat ik met mijn muziek een ander verhaal wil vertellen. Ik wil een boodschap meegeven, mensen ontroeren. Daarom heb ik me op theater toegelegd."





Leven als militair

Yoeri nam de touwtjes in handen en werkte een eigen concept uit. "Ik ga met een liveband werken", klinkt het. "We zullen covers brengen van onder meer Damien Rice en Nathaniel Rateliff. We zijn momenteel volop aan het repeteren en moeten in juni helemaal klaar zijn voor onze show. Met percussie, en grotendeels akoestisch. Bedoeling is dat ik tijdens de show uitgebreid vertel over het leven als militair. Soms op ludieke wijze, maar vaak ook heel oprecht. Vandaag hangt er nog steeds een bepaald denken rond Defensie, en dat is niet altijd positief. 'Noemt ge dat werken?', krijg ik soms te horen wanneer ik vertel dat ik in het leger zit. Maar op buitenlandse missie kom je soms situaties tegen die een impact op je hebben als mens. Vaak zijn we maandenlang van huis en zie je je familie dan lange tijd niet. Dat doet iets met je. Persoonlijk heeft muziek mij op héél veel vlakken geholpen, ook als militair."





Het verhaal wordt gebaseerd op een fictief personage dat Yoeri zelf uitwerkte. Tegelijk maakt hij ook eigen songs, die mogelijk dit jaar nog uitgebracht worden. "Maar daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Bedoeling is dat eerst deze theatershow een succes wordt. Als blijkt dat de reacties positief zijn, willen we op tour door Vlaanderen, en mogelijk ook Nederland."





Naast de theatershows zal Mellaerts wel nog altijd optredens tijdens andere evenementen proberen te combineren. De theatershow zelf staat op 9 juni op de planning in het CC van Sint-Truiden.