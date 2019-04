“Allereerste Limburgse boerenmarkt van het jaar” ‘100% Limburgs’ op kasteeldomein Nieuwenhoven: DSS

03 april 2019

13u05 3 Sint-Truiden Met ‘100% Limburgs’ organiseren de marketingstudenten van de hogeschool UCLL, de eigenaars van het kasteeldomein van Nieuwenhoven en het stadsbestuur van Sint-Truiden de allereerste Limburgse boerenmarkt van het jaar. Op het binnenplein van het kasteel kunnen bezoekers op vrijdag 5 april 2019 tussen 15u en 19u proeven van het allerbeste dat de provincie te bieden heeft.

Het kasteel van Nieuwenhoven is vrijdag 5 april 2019 het decor van een authentieke boerenmarkt. Onder de noemer ‘100% Limburgs’ brengen marketingstudenten van de hogeschool UCLL streekproducenten van alle uithoeken van de provincie samen om hun producten te promoten. Met dit evenement tonen de organisatoren welke rijke verscheidenheid aan heerlijke producten de streek zoal te bieden heeft. Bedoeling is om mensen aan te zetten duurzamere voedingsaankopen te doen. Want wie lokaal eet, eet ook klimaatvriendelijker, zo luidt het motto. Om die gedachte ingang te doen vinden, plannen de initiatiefnemers nog andere edities elders in Limburg.

Korte keten

“Als stadsbestuur vinden wij het fantastisch dat de studenten naar Sint-Truiden uitwijken voor deze allereerste Limburgse boerenmarkt van het jaar. Een korte-ketenmarkt waar lokale producenten hun eigen artikelen aan de man of vrouw kunnen brengen, is namelijk één van de doelstellingen van deze beleidsploeg. Hun initiatief past hier perfect in en krijgt daarom onze steun”, zegt schepen van Toerisme en Landbouw Hilde Vautmans, die de markt vrijdag om 15u officieel zal openen.

De boerenmarkt staat vrijdag 5 april 2019 van 15u tot 19u op het binnenplein van het kasteeldomein van Nieuwenhoven (Engelbamp 57, 3800 Sint-Truiden). De toegang is gratis.