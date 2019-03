“Alleen als je trapt ga je vooruit!” Woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden fietsen met de Memoride DSS

19 maart 2019

04u09 0 Sint-Truiden In WZC Villa Rosa en ’t Meiland kunnen de bewoners hun conditie voortaan onderhouden met de Memoride. De Memoride is een hometrainer die indoor fietsen combineert met een outdoor beleving. Dankzij de wonderen van het internet fietsen de bewoners langs routes uit hun jeugdjaren of langs reisbestemmingen die ze vroeger bezochten.

“Met dank aan giften van burgers en van serviceclub The Lions en dankzij de opbrengst van de kerstmarkt en de inzet van de vele vrijwilligers, is dit mooie project gerealiseerd kunnen worden. De technologie van de Memoride combineert een traditioneel fitnesstoestel met het internet om de bewoners een unieke ervaring te bieden. Het is een hometrainer met een blik op de wereld: fietsen langs routes die de bewoners kennen uit hun jeugdjaren, langs reisbestemmingen die ze vroeger bezochten of langs exotische oorden die ze enkel in magazines zagen. Dit is een betekenisvolle activiteit die de ouderen actief houdt en zo bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit” zegt schepen van Sociale zaken Pascy Monette (open Vld)

Dementie

Uit verscheidene studies blijkt dat bewegen een belangrijke sleutel is tot gezond ouder worden en kan helpen om dementie te voorkomen. De Memoride zorgt ervoor dat de bewoners een persoonlijke en uitdagende gebruikerservaring hebben. Daarbij kan iedereen kan gebruikmaken van de Memoride, op zijn eigen niveau. “We gebruiken de Memoride maximaal in Villa Rosa en ’t Meiland.Door het gebruik van de Memoride willen we de bewoners stimuleren en activeren, zowel lichamelijk als geestelijk. We merken ook dat de bewoners erg enthousiast zijn”, sluit Monette af.