"Al langer geruchten over wanpraktijken" VERNEDERENDE FOTO'S OPGEDOKEN VAN DEMENTE BEWONERS VILLA ROSA BIRGER VANDAEL

20 juli 2018

02u38 0 Sint-Truiden Het parket voert een onderzoek naar vier vrouwelijke zorgverleners van OCMW-rusthuis Villa Rosa in Sint- Truiden. Ze worden beschuldigd van het maken van beeldmateriaal van demente bejaarden. "Maandenlang werd er

gezwegen, maar ik heb zelf bewijzen verzameld en die staan zelfs op tape", vertelt Gunter Leenen, wiens grootmoeder tot de slachtoffers zou behoren.





Leenen ving al langer signalen op van wanpraktijken in het rusthuis. "Mijn grootmoeder is anderhalf jaar geleden overleden. Het idee dat er foto's van haar werden gemaakt waarop smileys werden gezet en dat ze op beelden belachelijk werd gemaakt, raakt me enorm. Daarom ben ik in eigen naam naar de politie gestapt. Ik heb gehoord dat het al anderhalf jaar zou bezig zijn. Nu krijg ik ook verschillende berichten van andere slachtoffers die gelijkaardige dingen hebben meegemaakt. Bewijzen zijn eigenlijk niet meer nodig, want ik heb met medewerkers gesproken en ik heb bekentenissen op tape staan."





Ook oppositiepartij sp.a was al langer op de hoogte van geruchten over wanpraktijken. "Wij hebben op maandag 11 juni 2018 uitleg gevraagd via het college van burgemeester en schepenen en via het OCMW", bevestigen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. "Zoals altijd zijn we van het kastje naar de muur gestuurd. We hebben daarop heel wat gesprekken gehad met personeelsleden en familieleden en kennissen van bejaarden. Het bleef echter bij beweringen. Bovendien wou niemand, uit angst voor represailles, officieel verklaringen afleggen. "Wij willen dat er snel klaarheid wordt geschapen."





De resultaten van het onderzoek worden nog afgewacht, maar Leenen hoopt alvast dat de betrokken medewerkers een gepaste straf krijgen. "Ze werden dan wel ontslagen, maar zijn actief in een ander rusthuis en daar kunnen zomaar dezelfde feiten zich afspelen. Het valt me ook op dat ze tot ontslag verplicht werden, zonder bijkomende gevolgen. De verantwoordelijke(n) voor deze beslissing verdienen ook een straf."





Vraag aan minister

Sp.a liet verstaan een parlementaire vraag te zullen stellen in het Vlaams parlement aan de bevoegde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).





Ten slotte wenst Leenen nog te benadrukken dat dit geen politieke afrekening is: "Ik kom inderdaad op voor 'Sterk Sint-Truiden', maar wij zijn een erg kleine partij. Bovendien maak je jzelf niet populair met dit soort dossiers. Geloof me: als dit jou persoonlijk overkomt, zou je ook klacht indienen."