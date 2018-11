Abdijtoren kleurt goud voor Nina Huldiging Nina Derwael met exclusieve handtekeningen- en selfiesessie DSS

08 november 2018

04u39 0 Sint-Truiden Vanaf woensdag tot het einde van komend weekend licht de abdijtoren goud op ter ere van Nina Derwael. Zaterdag 10 november 2018 huldigt de stad Sint-Truiden de wereldkampioen ook op de Groenmarkt. Gouden Nina gaat van 11u30 tot 12u30 graag met iedereen die het wil op de foto en deelt met plezier handtekeningen uit.

Vorige vrijdag was Sint-Truiden - nog net iets meer dan de rest van het land - in vervoering. Topatlete én Truienaar Nina Derwael scoorde een gouden medaille op het WK turnen in Doha. Deze prestatie van de jonge sportvrouw is ongezien in de hele Belgische sportgeschiedenis.

Ninapéro

Het stadsbestuur van Sint-Truiden laat deze unieke gelegenheid daarom niet onopgemerkt voorbijgaan. Nog tot het einde van het weekend kleurt de abdijtoren ’s avonds goud en op zaterdag 10 november 2018 wordt de wereldkampioen gehuldigd tijdens een “Ninapéro” op de Truiense Groenmarkt. De feestelijkheden vinden plaats tussen 11u30 en 12u30.

Gouden Nina

“Gouden Nina neemt dan ook uitgebreid de tijd voor haar stadsgenoten. De kampioen deelt er handtekeningen uit en poseert met plezier voor een selfie voor iedereen die erom vraagt”, verduidelijkt schepen van Sport Carl Nijssens.

“Nina is naast een ongelofelijke atlete ook een heel lieve jongedame. We zijn blij dat ze haar succes samen met de Truienaren wil delen” vertelt een enthousiaste schepen Nijssens die eerder al een straatnaam aan de atlete beloofd heeft.