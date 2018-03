Zwembad Wilderportcomplex opnieuw open 19 maart 2018

Het zwembad en de cafetaria van het Wilderportcomplex gaan vandaag opnieuw open nadat het complex vorig weekend ontruimd moest worden door een dakspant die scheurde. Vrijdag startten de werken om de gescheurde spant te onderstutten. Als dat werk klaar is, kan een onderzoek gebeuren naar de kwaliteit van de andere spanten in de sporthal. Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) heeft na advies van de stabiliteitsingenieur en de eigen diensten besloten om de sporthal in afwachting niet te heropenen. Erkende verenigingen die nog geen gebruik kunnen maken van de sporthal, zullen uitwijken naar andere zalen in de buurt, zoals de sporthal van Ruisbroek. (BKH)