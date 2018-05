Zwembad blijft dagje dicht 15 mei 2018

02u50 0

Het zwembad van het Wildersportcomplex zal vandaag gesloten blijven als gevolg van een technisch defect. Via één van de kleppen is water weggestroomd, en daardoor stond een technische ruimte blank. Gisteren werd het probleem ontdekt. Het water moet nu weggepompt worden en alles moet ook opnieuw nagekeken worden. Al zeker vandaag blijft het bad gesloten. Sinds begin maart is ook de sporthal van het complex gesloten nadat er barsten ontdekt werden in de dakspanten. (BKH)