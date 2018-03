Zwartrijder mag negen maanden brommen 30 maart 2018

02u43 0 Sint-Pieters-Leeuw Een twintiger uit Leeuw moet negen maanden de cel in na een geval van agressie tegen twee controleurs van De Lijn.

De jongeman werd betrapt op zwartrijden. Hij had wel een abonnement op zak, maar dat was van zijn moeder. Het kwam tot een discussie waarop de controleurs de jongeman van de bus haalden. Alles leek weer rustig te worden, tot de controleurs het abonnement van de jongeman zijn moeder wilden afnemen - het was immers frauduleus gebruikt. Dat liet de beklaagde niet zomaar gebeuren, met een vechtpartij tot gevolg. Eén van de controleurs raakte hierbij gewond en was één maand arbeidsongeschikt. (WHW)