Zwaar sluipverkeer, u bent gezien VRACHTWAGENSLUIS TREEDT VOLGENDE WEEK IN WERKING MICHIEL ELINCKX

05 juli 2018

02u38 0 Sint-Pieters-Leeuw Drie jaar nadat de gemeente besliste om een digitale vrachtwagensluis te plaatsen, wordt het systeem volgende week maandag in gebruik genomen. Concreet zullen camera's langs de invalswegen zwaar verkeer controleren. Wie het centrum dan nog gebruikt als sluiproute, wacht een gepeperde boete.

De beslissing om een digitale sluis te installeren, kwam er niet recent. Maar dankzij de grote herinrichtingswerken in het centrum kreeg het gemeentebestuur nu de kans om tot de uitvoering over te gaan. "Eerder had het toch geen zin", verduidelijkt mobiliteitsschepen Jan Desmeth (N-VA). "Door de werken was er nog amper doorgaand verkeer mogelijk. Maar nu de werken achter de rug zijn, hebben we het juiste moment gevonden om de digitale vrachtwagensluis te activeren."





Die sluis werkt op basis van camera's met nummerplaatherkenning aan de in- en uitvalswegen van Ruisbroek. Die camera's meten de tijd tussen het binnen- en buitenrijden van het centrum, en hanteren een hoogtebeperking voor voertuigen van drie meter. Truckers die dus niet in Ruisbroek moeten zijn om te laden of te lossen - en dus enkel de E19 willen omzeilen - zullen veel sneller opnieuw geregistreerd worden. En dat betekent dan weer een boete.





Veiliger voor 7.000 mensen

"Dit komt de veiligheid in het dorpscentrum ten goede", gaat Desmeth verder. "Ook voor de scholen langs het traject is dit een belangrijke stap, want grote vrachtwagens en een schoolomgeving gaan niet samen. Dankzij de unieke ligging tussen de spoorweg en de autosnelweg kunnen we een bebouwde kom met zevenduizend inwoners van niet-lokaal zwaar vrachtverkeer vrijwaren met slechts drie camera's."





Ook de lokale politie is opgezet met de vrachtwagensluis. "Controles op trucks waren geen prioriteit binnen het actieplan verkeersveiligheid omdat die arbeidsintensief en zelden waterdicht zijn", zegt Geert Bartholomé, commissaris van de politiezone Zennevallei. "Dankzij dit volledig geautomatiseerde systeem hoeven we geen operationele capaciteit meer vrij te maken. En de administratieve werklast is beperkt." Bussen van De Lijn worden overigens automatisch uit de registratie gefilterd omdat zij uiteraard wel nog door het centrum van Ruisbroek mogen rijden.





Ook de inwoners zijn enthousiast. "Dit was dringend nodig", zegt Rafael Bertrand, die langs de Humaniteitslaan woont. "Zwaar verkeer denderde hier echt door de dorpskern. Soms was het erg gevaarlijk, zeker met twee scholen in de buurt. Ik ben er zeker van dat veel mensen een zucht van opluchting zullen slaken."





Sint-Pieters-Leeuw betaalde 300.000 euro voor het volledige cameraschild rond Ruisbroek. De plaatsing van de vrachtwagensluis had een kostenplaatje van 150.000 euro.