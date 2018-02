Zwaar sluipverkeer ontsnapt niet meer CAMERASLUIS SLUIT CENTRUM VIRTUEEL AF BART KERCKHOVEN

24 februari 2018

02u47 0 Sint-Pieters-Leeuw Truckers zijn bij deze gewaarschuwd: wie vanaf april nog met een zware vrachtwagen door het centrum van Ruisbroek dendert, vliegt op de bon. Extra camera's zullen een virtuele sluis vormen, en zo het sluipverkeer een halt toeroepen.

Het is al jaren voor vele truckers een gewoonte: staat er file op de Ring, dan wijken ze uit naar het centrum van Ruisbroek. Via de Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat en Humaniteitslaan overbruggen ze vlotjes twee afritten. "Maar dat levert gevaarlijke situaties op, want in de buurt vind je onder meer scholen en winkels", aldus schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "De route is populair omdat er vlakbij verschillende bedrijven zijn waar geleverd moet worden. Er geldt al jaren een tonnagebeperking, maar de politie kan daar natuurlijk niet continu op toezien."





Maar binnenkort zal er wel de klok rond gecontroleerd kunnen worden op zwaar vrachtverkeer dat niet in het centrum thuishoort. "Eind 2015 hebben we al slimme camera's op twee locaties in Ruisbroek geplaatst", vervolgt Desmeth. "Maar er was nog een toegangsweg die niet bewaakt werd: de Vorstsesteenweg. Daar komt nu een extra installatie, waardoor een hele zone bewaakt zal worden. En zo is de virtuele vrachtwagensluis een feit." Die extra investering kost het gemeentebestuur 55.000 euro. "Voor de leefbaarheid van Ruisbroek is dit belangrijk. We zullen er niet elke vrachtwagen mee uit het centrum weren, maar het zal wel een verschil maken. Samen met de politie werden er al tests uitgevoerd en dagelijks blijken er veertig tot vijftig vrachtwagens door het centrum te rijden die er niet moeten zijn."





Hoogtebeperking

De gemeenteraad keurde inmiddels een verkeersreglement goed dat groen licht geeft om de camera's via hoogtebeperking overtreders te laten registreren. "De federale wetgeving laat niet toe om een tonnagebeperking te controleren met camera's en daarom besloten we om een hoogtebeperking in te voeren", legt Desmeth uit. "Vrachtwagens hoger dan drie meter worden geregistreerd. Aan de hand van de tijd die ze tussen punt A en punt B afleggen, weten we dan of ze het verbod genegeerd hebben. Chauffeurs die binnen de gecontroleerde zone laden of lossen hoeven zich dus geen zorgen te maken."





In april

De vrachtwagensluis wordt in april getest en in gebruik genomen. In die periode worden ook de laatste werken in het centrum van Ruisbroek uitgevoerd. Het hele traject werd heraangelegd en uitgerust met een nieuw rioleringsstelsel. "Alleen al daarom is het een goede zaak dat we op die nieuwe weg het zware vrachtverkeer zoveel mogelijk weren", besluit Desmeth.