Zuunbeek verboden terrein door dodelijke vogelziekte 06 juli 2018

De Zuunbeek en de wachtbekkens net buiten het centrum van Sint-Pieters-Leeuw zijn voorlopig verboden terrein voor wandelaars en natuurliefhebbers. Mensen van de Vlaamse Milieumaatschappij vonden woensdagnamiddag 71 dode vogels terug in het water. Het gaat om botulisme, een bacterie die vooral watervogels en vissen treft. Voor de mens is de ziekte niet gevaarlijk, maar omdat contact met dode dieren wel vermeden moet worden besliste burgemeester Luc Deconinck (N-VA) om een verbod in te stellen voor de Zuunbeek en de wachtbekkens Van Volsem en langs de Camille Leunensstraat.





Wellicht zullen er nog vogels sterven. De warmte en het droge weer spelen een grote rol in het uitbreken van de ziekte. Kadavers en uitwerpselen in de rivieren zijn meestal een van de factoren waardoor botulisme sneller kan uitbreken. De VMM heeft gisteren alvast de dode dieren verwijderd en enkele levende besmette dieren overgebracht naar Vogelbescherming Vlaanderen. Deº komende dagen zal de brandweer meehelpen. Als de zieke dieren snel genoeg overgebracht worden naar vogelopvangcentra, kunnen ze nog gered worden. Wie dode of zieke watervogels opmerkt langs de Zuunbeek, kan dit melden aan de gemeente via het nummer 02/371.22.11 en buiten de openingsuren aan de politie via het nummer 02/363.93.00.





