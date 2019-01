Zeventiger kan breuk met vrouw niet verkroppen WHW

16 januari 2019

16u57 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 70-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw is voor de rechter moeten verschijnen voor het belagen van zijn ex-vrouw. “Ik zal het niet meer doen”, klonk het berouwvol.

De man woonde 32 jaar samen met zijn vrouw toen ze negen jaar geleden plots een punt achter hun relatie zette. Een harde noot om te kraken voor de zeventiger. “In 2015 kwam een eerste klacht binnen dat hij haar stoorde in haar rust”, aldus het parket. “Daarna volgden er nog klachten in 2017 en 2018. Ze wil geen contact meer hebben met u, meneer.” Volgens zijn ex dook hij verschillende keren onverwachts op. “Hij wacht me op aan het station”, zei ze tegen de politie.

“Dit is een signaal. Het moet stoppen. We willen geen klachten meer krijgen”, sprak de procureur de man toe. Daarom werd slechts de minimumstraf van een maand met uitstel gevorderd. “Ik zal doen wat u vraagt”, was het enige wat de man na de vordering nog zei, waarna hij de rechtszaal verliet. Uitspraak op 7 februari.