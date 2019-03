Yamilette (12) sinds gisteren spoorloos verdwenen nadat ze thuis in Sint-Pieters-Leeuw vertrok Tom Vierendeels

21 maart 2019

14u17 0 Sint-Pieters-Leeuw De adoptieouders van Yamilette Vanhassel maken zich ernstige zorgen nadat het twaalfjarige meisje woensdagavond bij hun thuis vertrok. Door haar verleden kampt ze met een complex trauma. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de jonge tiener.

“Mijn man was met Yamilette naar de dokter gegaan en kwam mij bij hun thuiskomst rond 18 uur inlichten over wat de dokter had gezegd”, vertelt mama Katleen Van Wassenhoven, die met haar man en Yamilette in de Dennenlaan woont. “Omdat zij zelf niet naar boven kwam, gingen we beneden kijken en toen bleek ze spoorloos te zijn verdwenen. We zijn onmiddellijk in onze wagen gesprongen en hebben de ruime omgeving uitgekamd, helaas zonder resultaat.”

De Dennenlaan is een zijstraat van de zeer drukke Bergensesteenweg. De ouders hopen dat iemand haar daar nog heeft gezien. “Mogelijk had ze op voorhand ook iets afgesproken met iemand, want het is amper te vatten hoe ze op zo’n korte tijd spoorloos kon verdwijnen”, zucht Katleen. “Yamilette verblijft sinds maart 2015 bij ons in België, en is afkomstig van Chili. Intussen spreekt ze ook fantastisch goed Nederlands – je zou niet zeggen dat ze hier nog maar vier jaar woont. Door haar verleden is ze wel enorm getraumatiseerd en ze staat op een wachtlijst om opgenomen worden in de jeugdpsychiatrie. Helaas zijn er hiervoor in ons land enorm lange wachtlijsten.”

“Sinds januari is het de vierde keer dat ze wegloopt, maar telkens was ze na enkele uren opnieuw terecht. Een keer belde ze mij ook op met de vraag haar te komen halen. De politie is ook op de hoogte gebracht en verspreidt haar signalement onder meer bij het openbaar vervoer. We hopen echt dat iemand haar heeft gezien en ze snel terug opduikt. Onder meer door haar trauma heeft ze geen enkel besef over of een bepaalde situatie al dan niet gevaarlijk is.”

Yamilette droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte valse lederen jas, een donkergroene trui, zwarte sportschoenen van het merk Puma en een zwarte legging met een rode en witte streep op de benen. Het tienermeisje heeft de leeftijd van twaalf jaar, maar kan ouder lijken.

Wie Yamilette nog heeft gezien, of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de lokale politiezone Zennevallei via het nummer 02/363.93.00 of via het noodnummer 101.