Yamilette (12) opnieuw vermist nadat ze deze namiddag vertrok uit het UZ Leuven Tom Vierendeels

13 april 2019

18u38 0 Sint-Pieters-Leeuw Yamilette, het twaalfjarige meisje uit Sint-Pieters-Leeuw, is vandaag opnieuw weggelopen. Deze keer ging ze ervandoor uit het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. De ouders vragen aan mensen wie haar opmerkt onmiddellijk het noodnummer van de politie te bellen.

Het Chileens adoptiemeisje kampt met onder meer een hevig trauma en verbleef momenteel nog altijd in het UZ Leuven. Volgens bewakingsbeelden zou ze rond 15 uur naar buiten zijn gelopen. Het is voorlopig onduidelijk welke richting ze uitging. De moeder plaatste opnieuw een opsporingsbericht op Facebook.

De tiener kwam in het UZ Leuven terecht nadat ze woensdagavond 20 maart ook al bij haar thuis was weggelopen. Haar vader trof haar de vrijdag nadien aan in een café in de omgeving van het Brusselse Zuidstation. De ouders trokken toen in onze krant al aan de alarmbel over het schrijnend opvangtekort in de jeugdpsychiatrie.

