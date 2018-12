WZC Sint-Antonius serveert dessertenbuffet tijdens Warmste Week Bart Kerckhoven

19 december 2018

16u29 2

Het warmste dessertenbuffet werd deze namiddag opgediend in het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Sint-Pieters-Leeuw. Ter gelegenheid van de Warmste Week werden desserts verkocht ten voordele van de Contactclowns. Die clowns gaan op bezoek bij mensen met dementie om met hen op een unieke manier contact te leggen. De vereniging kan de steun goed gebruiken en dus twijfelden bewoners en personeel dit jaar geen moment om aan de slag te gaan in de keuken. Deze namiddag schoven heel wat mensen aan om het lekkers te proeven. Maar wie wil kon ook een kunstwerkje kopen dat de bewoners maakten. En tussen die werkjes zaten ook echte pareltjes gemaakt door mensen met dementie die in Sint-Antonius wonen.