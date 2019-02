Winkelketens verlaten een voor een outletcenter. Staat shopping Pajot straks helemaal leeg? Tom Vierendeels

15 februari 2019

14u07 0 Sint-Pieters-Leeuw Shopping Pajot geeft de indruk leeg te lopen. Vier van de bijna twintig handelspanden staan sinds enkele weken leeg. De aankomende ingrijpende wegenwerken en hoge huurprijzen zouden aan de basis liggen, al wil dat laatste niemand gezegd hebben. Volgens beheerder Redevco is er beterschap op til.

Shopping Pajot langs de drukke Bergensesteenweg geeft de laatste weken een zieltogende indruk. De panden waarin Concept Fashion Store, Mano Shoes & Bags, Bel&Bo en Bristol gevestigd waren, staan leeg. “We bekijken regelmatig ons winkelpark”, vertelt Jan Huysmans, Managing Director bij Brantano, waar Concept Fashion onder valt. “In dit geval hebben we besloten het filiaal in Shopping Pajot te sluiten na een uitverkoop. Die beslissing werd lange tijd geleden al genomen en heeft niets met de aankomende wegenwerken te maken.” Bel&Bo verklaarde eerder wel al aan Het Nieuwsblad de site te ontvluchten om die reden. Zij willen geen risico nemen, omdat hun filiaal minder bereikbaar wordt en verwijst klanten voortaan door naar Halle en het Brusselse.

Daling klanten voelbaar

“Het is ook voor ons jammer dat die zaken vertrokken zijn”, luidt het bij een van de winkelverantwoordelijken. “Mensen die bijvoorbeeld naar de Delhaize komen, springen eens binnen bij de andere handelszaken. We voelen momenteel dus wel dat er minder klanten naar Shopping Pajot komen. Het is even afwachten wat de toekomst brengt, maar het klopt wel dat de huurcontracten hier erg duur zijn.”

Een andere winkeluitbater beweert dan weer niks te merken van een terugloop van het aantal klanten. “Het hoofdkantoor is wel op de hoogte van de aankomende werken, die een eventueel mindere omzet kunnen verklaren. Waarom de andere zaken wél vertrekken? We horen zeggen dat huurcontracten niet verlengd worden door de te hoge prijzen, maar officieel wordt ons daarover niets meegedeeld.”

Invulling volop aan de gang

Volgens Kristof Restiau, Mangang Director bij Redevco dat het outletcenter beheert, is er snel beterschap in zicht. “Het klopt dat er enkele panden leeg staan, maar we werken aan commerciële oplossingen”, verklaart de topman. “We wisten dat enkele huurcontracten afliepen, dus dat komt niet als een verrassing. De heraanleg van de Bergensesteenweg zal op termijn ook een verbetering voor Shopping Pajot betekenen. Dat de huurprijzen te hoog zouden liggen, vind ik niet. Die zijn uiteraard marktconform.”

Maar er is ook goed nieuws, want in een nieuwbouw ter hoogte van Auto5 komt een gloednieuw Chinees wokrestaurant. Op een van de leegstaande panden verscheen deze week ook een sticker van A.S. Adventure, wellicht zullen zij daar dus een filiaal openen. Momenteel zijn naast Auto5 en MacDonald’s zestien panden ingevuld, waaronder een lunchbar.

Werken starten dit najaar

Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer zijn de onteigeningen voor de werken nog volop aan de gang. Dit najaar zouden de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan al aangepakt worden. De grootste werken zouden volgens de huidige planning in 2021 van start gaan.