Winkeldievegge "kreeg geen geld" 30 januari 2018

Een Brusselse vrouw riskeert vijf maanden cel voor twee winkeldiefstallen. Ze werd op 21 december op heterdaad betrapt toen ze een cd-speler, cd's en een hoofdtelefoon stal in de Media Markt in Sint-Pieters-Leeuw. Ze bleek ook make-up op zak te hebben die ze in de HEMA-winkel gestolen had. "Mijn voorlopige bewindvoerder geeft me nooit geld", klonk haar uitleg. "Ik ben dus wel genoodzaakt om te stelen." Uitspraak op 15 februari. (WHW)