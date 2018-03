Wildersportcomplex tot zondag dicht GESCHEURDE DAKBALK MOET OVER HELE LENGTE GESTUT WORDEN TOM VIERENDEELS

13 maart 2018

02u51 0 Sint-Pieters-Leeuw Het Wildersportcomplex blijft nog zeker tot zondagavond ontoegankelijk na stabiliteitsproblemen. Een van de draagbalken scheurde zaterdagvoormiddag, waarna 150 aanwezigen geëvacueerd werden. De spant moet over de hele lengte van de zaal gestut worden. Verder zou er geen gevaar zijn.

Sportievelingen die dikwijls afzakken naar de gemeentelijke sporthal en het zwembad in de Sportlaan zullen nog zeker tot zondagavond elders moeten sporten of hun activiteiten annuleren. Dat werd gisteren beslist nadat het gemeentebestuur en een stabiliteitsingenieur de toestand van de zaal hadden onderzocht. "De deskundige kon ons bevestigen dat de dakbalk die het dichtst bij de muur tussen de hal en het onthaal loopt, gebarsten is", verklaart burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "De enige manier om dit probleem voorlopig op te lossen is door de balk te stutten, maar dat kan niet gebeuren door het plaatsen van stutpalen, want dat kan de vloer niet aan. Daarom moet er een constructie komen die de draagbalk stut over de volledige lengte, waardoor het gewicht over de vloer verdeeld wordt."





Gespecialiseerde firma

Daarvoor wordt een gespecialiseerde firma gecontacteerd. "We hopen dat de stutwerken deze week nog kunnen gebeuren", gaat Deconinck verder. "Vanaf maandagochtend zal dan twee derde van de sporthal opnieuw gebruikt kunnen worden, samen met het zwembad. De constructie zal een derde van de sporthal innemen. De sportdienst zoekt met de verschillende sportclubs naar oplossingen." De sportdienst zelf verhuisde gisteren wel van het Wildersportcomplex naar het gemeentehuis en is bereikbaar op het nummer 02/371.22.11. Intussen is ook de rest van het gebouw onder de loep genomen, maar er is geen verder gevaar. Wat de oorzaak van het probleem is, zal verdere analyse moeten uitwijzen.





Grotere breuk

Ook een definitieve oplossing is er voorlopig nog niet. "We denken wel aan een versteviging of het plaatsen van een nieuwe balk", aldus Deconinck. "De breuk is nu wel groter dan die in een andere balk enkele jaren geleden." Toen zou het probleem ontstaan zijn door te zware zonnepanelen, die ingeruild werden voor lichtere exemplaren.





Een van de clubs die zich moet aanpassen is Volleybalclub Zuun. "De vijf wedstrijden die afgelopen zaterdag gepland stonden, hebben we moeten herschikken", zegt voorzitter Patrick Van Onsem. "Drie jeugdwedstrijden zijn verschoven naar een andere datum, een match werd afgelast en een andere werd thuis bij de eigenlijke bezoekers afgewerkt. Deze week kan onze eerste damesploeg terecht in Schepdaal, terwijl de tweede en derde ploegen zullen uitkijken naar een oefenwedstrijd op verplaatsing in plaats van een training. Gezien de heren vrij zijn volgend weekend, trainen zij deze week voor een keer niet. De jeugdtrainingen zijn allemaal afgelast." De club hoopt om maandag opnieuw in hun vertrouwde zaal terecht te kunnen. Al zal er ook dan nog, door de beperkte beschikbaarheid van de zaal, met de trainingsuren geschoven moeten worden.