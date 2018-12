Wie heeft informatie over de Sint-Pieters-Bandenkerk? Bart Kerckhoven

30 december 2018

07u17 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar mensen die informatie hebben over de Sint-Pieters-Bandenkerk in Oudenaken. Het gemeentebestuur zoekt een nieuwe bestemming voor de kerk en wil eerst meer te weten komen over de kerk.

Sint-Pieters-Leeuw heeft een architectenbureau aangesteld om samen met de parochie de mogelijkheden te bekijken en intussen wil de gemeente alle mogelijk documentatie verzamelen. Wie foto’s, artikels, affiches of andere documentatie van processies, feestelijkheden, begrafenissen en gebeurtenissen heeft mag die laten weten via erfgoed@sint-pieters-leeuw.be of 02/371.22.62.