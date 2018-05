Werkstraf voor jonge chauffeur 18 mei 2018

02u56 0 Sint-Pieters-Leeuw Een jonge bestuurder die de rotonde aan de Alsembergsesteenweg en de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw in juni vorig jaar compleet miste en onder invloed van alcohol rondreed, heeft daar nu een werkstraf voor gekregen van de politierechter.

L. reed rond met een voorlopig rijbewijs toen hij om 5 uur op 17 juni vorig jaar naar huis reed met 1,76 promille alcohol in het bloed. "Hij zou bij een vriend blijven slapen maar om 5 uur vertrok hij toch en dat was een foute beslissing", vertelde zijn advocate aan de politierechter. De jongen had erg veel geluk, want hij ramde niet alleen een haag en een verkeersbord, ook twee wagens van de Mercedesgarage vlak bij raakten beschadigd. De jongen betuigde wel zijn spijt in de rechtbank. Hij kreeg van rechter Johan Van Laethem een werkstraf van vijftig uur en een rijverbod van veertig dagen. Hij moet ook het theoretisch examen opnieuw afleggen.





(BKH)