Werken op Stationsstraat 13 april 2018

Vanaf maandag wordt er op de Stationsstraat gewerkt in Ruisbroek. De werf schuift er dus op richting station. Het asfalt wordt er eerst verwijderd. Het verkeervanuit de Wittehoedstraat, zal vanaf maandag worden omgeleid via de rotonde Stationsplein, de Boomkwekerijstraat, de Reystraat en zo richting Fabriekstraat. De werken zijn onderdeel van de grote weg- en rioleringswerf in de Leeuwse deelgemeente. Op 31 mei moeten de werken klaar zijn. (BKH)