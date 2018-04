Werken op Europalaan 26 april 2018

02u30 0

Op de Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw worden vanaf volgende week werken uitgevoerd. De Watergroep zal er de leidingen vernieuwen. Daarna zal het kruispunt heraangelegd worden, met een extra afslagstrook op de Europalaan richting Pepingensesteenweg. Tijdens de werken zal er van 2 mei tot 25 juni hinder zijn op de Europalaan. Er wordt wel in verschillende fases gewerkt, waardoor het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden. Op 25 juni starten de werken op het kruispunt zelf. Dan zal het verkeer wel omgeleid worden. De werken moeten tegen het einde van de zomervakantie achter de rug zijn. (BKH)