Werken in Kerkstraat 23 augustus 2018

De hoofdwegen in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek mogen dan na maanden wegenwerken opnieuw berijdbaar zijn, in de zijstraten wordt nog verder gewerkt. Zo is de aannemer sinds deze week aan de slag in de Kerkstraat. Daarom wordt het verkeer daar nu tijdelijk omgeleid. Het omrijden gebeurt via de Karel Gilsonstraat, de Stationsstraat en de Boomkwekerijstraat. Als alles volgens plan verloopt, is alles afgewerkt tegen eind augustus.





(BKH)