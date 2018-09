Werken Drie Fonteinenbrug van start TWINTIG JAAR NA EERSTE PLANNEN: 16 MILJOEN EURO VOORZIEN BART KERCKHOVEN

01 september 2018

02u34 0 Sint-Pieters-Leeuw De werken voor de bouw van de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw zijn begonnen. Twintig jaar na de eerste plannen worden de wegen aangelegd. De brug zelf kan vanaf 2021 in gebruik genomen worden. In totaal kost het project 16 miljoen euro.

De Vlaamse Waterweg gaat de nieuwe brug bouwen vlak bij de grens met het Brussels gewest. De brug overspant 78 meter over het kanaal en zal bijna 12 meter breed zijn. Op zijn hoogste punt is de brug 13 meter hoog en met 7,20 meter hoogte kunnen ook grote schepen blijven doorvaren. "Dat is belangrijk", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Omdat deze brug past in de plannen om het kanaal te verbreden om grote schepen door te laten varen. Ik ben zelf uit de buurt en heb me vaak afgevraagd waarom er amper scheepvaartverkeer is. Tachtig procent van de bedrijven ligt in de buurt van water. We moeten die bedrijven zin doen krijgen om opnieuw voor dat water te kiezen."





Maar in de eerste plaats moet de nieuwe brug dus vooral de drukke Bergensesteenweg ontlasten. Al het zware vrachtverkeer kan via de toekomstige brug vlotter naar de Ring rijden. "In 2005 slipte de steenweg helemaal dicht", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "De komst van Ikea werd door handelaars eerst goed onthaald, maar nadien bleek de opening voor verkeerschaos te zorgen. Na al die jaren is gebleken dat deze brug de enige oplossing was om de knoop te ontwarren. Verder komt er ook een extra rijstrook aan het Ikea-filiaal en een herinrichting van de steenweg. De Bergensesteenweg is en blijft een belangrijke verbindingsweg en er is plaats voor winkels, maar er moeten ook mensen kunnen wonen." De bedrijven in de gemeente zijn alvast tevreden, want ook hun vrachtwagens staan stil als ze van en naar de industriezone rijden."





Klaar in 2021

Prijskaartje van de brug: 16 miljoen euro. Eerst worden de wegen op de oevers aangelegd, pas nadien wordt de brug gebouwd. Het zal dus nog tot 2021 duren voor ze klaar is. Voor de inwoners van de wijk Negenmanneke betekent de brug ook goed nieuws. Vrachtwagens hoeven niet meer door de buurt tussen het kanaal en steenweg te rijden en fietsers kunnen veilig de oversteek maken naar de overkant zonder om te moeten rijden via de sluis in Ruisbroek.





Vertraging

Intussen worden ook de plannen voor de bouw van een andere brug over het kanaal in onze streek concreter. Volgende week is er nog een vergadering gepland over de werken voor de nieuwe Zuidbrug in Halle. Die werf liep wat vertraging op, omdat er onder andere rekening moest gehouden worden met een andere ondergrond.