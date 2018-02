Waterhappening in Wildersportcomplex 07 februari 2018

Het zwembad in het Wildersportcomplex wordt in de krokusvakantie omgetoverd tot een waterparadijs tijdens de Waterhappening. De sportdienst installeert een grote hindernissenbaan in het bad, en er worden ook kleinere waterattracties voorzien. De Waterhappening vindt plaats op zaterdag 10 februari (13 uur tot 16.45 uur), zondag 11 februari (9 uur tot 15.45 uur), maandag 12 februari (13 uur tot 17.45 uur) en dinsdag 13 februari (13 uur tot 19.45 uur). Vooraf inschrijven hoeft niet, bezoekers betalen de gebruikelijke toegangsprijs van het zwembad. (BKH)