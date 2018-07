Wandelzoektochten 20 juli 2018

02u33 0

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft twee wandelzoektochten uitgestippeld voor gezinnen. Iedereen kan de wandelzoektochten afwerken tot en met 31 augustus. In het centrum van de gemeente staan de rozen in het Colomapark centraal tijdens een zoektocht van ongeveer twee kilometer die ook geschikt is voor jonge kinderen en rolwagens. In Zuun is er een langere zoektocht van 5 kilometer uitgestippeld. De informatie over de tochten kunnen op de website van Sint-Pieters-Leeuw teruggevonden worden. De boekjes kunnen ook op de dienst toerisme, de bibliotheek, de jeugddienst en het Huis van het Kind opgepikt worden. (BKH)